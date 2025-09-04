Luciana Salazar logró un fallo a favor en la disputa judicial con Martín Redrado

FOTO: Luciana Salazar y un fallo a favor por parte de la justicia, frente a Martín Redrado

Luego de que se conociera una denuncia por supuesta extorsión de Martín Redrado contra Luciana Salazar, la Cámara Civil de Apelaciones H de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de la modelo, en segunda instancia, sobre la manutención de su hija Matilda.

Salazar llevó casi dos años en pedido de que el economista reconociera la paternidad de la menor y, en otro aspecto, la manutención de alimentos hasta los 18 años, por lo que la entidad acordó darle la derecha a la mediática, a pesar de que el ex presidente del Banco Central podía apelar a futuro.

Así, “Luli” celebró: “Estoy llorando de alegría y no lo puedo creer. Tenía esta causa suspendida por la penal, de la que todavía falta lo último y también va a tener sentencia”, contó en un audio a la periodista Paula Varela, con las lágrimas y emoción a flor de piel.

“El juzgado civil levantó la suspensión y priorizó los derechos de Matilda, así que avanza la causa y ahora tiene que homologar. Estoy muy feliz porque fueron muchos años de tortura”, concluyó Salazar al respecto.

“Sólo decir que lloro de alegría. Valió la pena todo. Justicia. Un profundo agradecimiento a mi gran abogado en la causa civil, Yamil Castro Bianchi, que no sólo es un excelente profesional, sino un ser humano inigualable”, escribió además en sus redes sociales.