Luciana Geuna habló sobre su internación: "Fue un desastre"

La periodista hizo referencia a su problema de salud tras su reciente internación. Compartió detalles sobre la hemorragia y el tratamiento que recibió en el IADT.

23/09/2025 | 12:27Redacción Cadena 3

FOTO: Luciana Geuna contó detalles sobre su salud

Luciana Geuna volvió a su trabajo en streaming tras haber estado internada y contó detalles sobre su salud.

“Todos los varones a los que les de impresión la sangre y el sistema reproductor femenino, pongan pausa. Hace cinco o seis meses empecé a tomar unas pastillas anticonceptivas que me dio la ginecóloga que hace unos tres meses empezaron a generarme una reacción medio rara, como una hemorragia. Cosas normales, que me decían que espere un poco más”, comenzó a contar la periodista.

“Daba mucha impresión, mucho miedo. Como, por suerte, soy sana, tenía buena reserva de hierro, me estudiaron y me dijeron que estaba bien, que era usual y podía pasar. Entonces me dijeron que tome una medicación. Pero el problema es que no me hizo nada”, continuó explicando.

"El miércoles a la noche ya fue un desastre, el jueves fue un desastre mayúsculo. Entonces ahí pase al IADT en donde me dejaron cuatro horas, y solo en un día ya me había bajado un tercio de glóbulos rojos. Es un montón. Al día siguiente ya estaba en la mitad y no me hacían efecto los remedios. Me pasaban por vía para frenarlo, me mandaron a mi casa y casi me desmayo, entonces ahí me internaron, me ponían de todo pero no frenaba. Fue una sensación muy fea, es desangrarte a otra escala, sin pausa y por muchos días”, relató.

Cada día la situación se ponía peor: “Yo estaba re tranquila pero el sábado ya me descompuse, fue una cosa más fea y parecía que me tenían que trasfundir. Fue el día que peor estuve, porque me metían tantas cosas por vía, me subían las dosis, era todo más, más, más porque no me hacía efecto nada. El domingo hicieron efecto, por primera vez dejé de sangrar después de un montón de días. Pero fue algo muy traumático, no sé cómo explicar lo que implica sentir que no para, no tiene escala. Y estaba muy mal, me desvanecía”.

“Ahora ya me siento mejor y más fuerte, pero me agito si camino o hablo mucho. Pero estoy perfecta, estoy bien, es cuestión de ir más despacio y administrar mi fuerza hasta que esté bien. Fue un susto”, finalizó la periodista.

Lectura rápida

¿Qué le sucedió a Luciana Geuna? La periodista sufrió una hemorragia tras el uso de anticonceptivos.

¿Cómo fue su internación? Recibió tratamiento en el IADT y tuvo una disminución significativa de glóbulos rojos.

¿Qué sintió durante su recuperación? Describió una sensación de desangramiento constante y agotamiento.

¿Cuándo se sintió mejor? Empezó a recuperarse el domingo, luego de varios días sin detener la hemorragia.

¿Cómo se siente ahora? Se siente mejor y más fuerte, aunque debe cuidar su energía.

[Fuente: Noticias Argentinas]

