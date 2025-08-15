Los requisitos que afirma Peter Lanzani para salir con una mujer
El actor contó cuáles son las cinco cosas que espera de una mujer. Destacó la importancia del sentido del humor y el amor por el cine entre sus preferencias.
15/08/2025 | 14:02Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo es la chica ideal para Peter Lanzani/Fotografía: Instagram
Peter Lanzani reveló cuáles son las cinco cosas que espera de una mujer a la hora de enamorarse.
"Para mí, sentido del humor es esencial. Te tenés que reír, saber reír y por momentos con chistes picantes también. Un poquito de humor negro me gusta, me sirve", comenzó a enumerar el actor.
"Que sea compañera para mí también es esencial", aclaró y remarcó que tiene que tener gustos similares: "Que le guste el cine y el teatro, sí o sí, es una condición. O que no haya visto ninguna película y es como bueno, perfecto. Ok, vamos a ver The Shining. Le voy a presentar toda la película que quiero".
"Que me cuide también, por qué no", siguió Lanzani. Y para cerrar pidió: "Que le guste viajar, que le gusten los animales".
[Fuente: Noticias Argentinas]