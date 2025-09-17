FOTO: Los Jonas Brothers y Demi Lovato confirman el regreso de 'Camp Rock' en Disney Plus

Las especulaciones llegaron a su fin y, para alegría de los fanáticos, se confirmó la noticia más esperada: Disney Plus confirmó una nueva entrega de “Camp Rock”. Los Jonas Brothers sorprendieron a sus seguidores al mostrarse en el set de grabación, dejando en claro que el proyecto está en proceso avanzado.

“Es hora de volver al campamento”, comentaron Nick Jonas junto a sus hermanos en el último video publicado por la cuenta de X de Disney Plus. En el clip se puede ver el set de grabación ambientado de la misma forma que la película original.

Semanas atrás, los hermanos invitaron a Demi Lovato a subir al escenario para cantar dos de las canciones de la película de Disney, generando la nostalgia de sus seguidores y despertando los rumores de una vuelta de la película.

Finalmente, los hermanos anunciaron su regreso oficial al film.

Por otra parte, Demi Lovato no regresará como “Mitchie” en la película, más bien formará parte detrás de escena siendo productora ejecutiva del nuevo proyecto.

Disney confirmó los actores de la nueva entrega de Camp Rock

Los tres hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas regresan a su rol principal como la banda “Connect 3”. Maria Canals-Barrera, quien interpretaba a la madre de Demi Lovato, también vuelve para la película. El resto de los actores son ocho jóvenes que serán nuevos “campers”.