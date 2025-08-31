Los invitados de Juana Viale hoy: quienes compartieron la mesa de Almorzando
El próximo domingo 31 de agosto, Juana Viale presentará a cinco invitados en su programa Almorzando con Juana. Los detalles sobre la cita y los participantes.
El domingo 31 de agosto a las 13:45 hs, Juana Viale será la anfitriona de una nueva edición de Almorzando con Juana, que contará con la presencia de:
Emanuel Ortega
José María Muscari
Julieta Poggio
Silvia Freire
Cacho Buenaventura
