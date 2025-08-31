Los invitados de Juana Viale hoy: quienes compartieron la mesa de Almorzando

El domingo 31 de agosto a las 13:45 hs, Juana Viale será la anfitriona de una nueva edición de Almorzando con Juana, que contará con la presencia de:

Emanuel Ortega

José María Muscari

Julieta Poggio

Silvia Freire

Cacho Buenaventura

Fuente: El Trece/Televisión.com.ar

