Espectáculos

Los invitados de Juana Viale hoy: quienes compartieron la mesa de Almorzando

El próximo domingo 31 de agosto, Juana Viale presentará a cinco invitados en su programa Almorzando con Juana. Los detalles sobre la cita y los participantes.

31/08/2025 | 12:41Redacción Cadena 3

FOTO: Juana Viale

El domingo 31 de agosto a las 13:45 hs, Juana Viale será la anfitriona de una nueva edición de Almorzando con Juana, que contará con la presencia de:

Emanuel Ortega

José María Muscari

Julieta Poggio

Silvia Freire

Cacho Buenaventura

Fuente: El Trece/Televisión.com.ar

Lectura rápida

¿Quién es la anfitriona del programa?
La anfitriona es Juana Viale.

¿Cuándo se llevará a cabo el programa?
El programa se llevará a cabo el domingo 31 de agosto a las 13:45 hs.

¿Quiénes son algunos de los invitados?
Los invitados incluyen a Emanuel Ortega, José María Muscari, Julieta Poggio.

¿Qué programa se realizará?
Se realizará el programa Almorzando con Juana.

¿De dónde proviene la información?
La información proviene de El Trece y Televisión.com.ar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

