Espectáculos

Los famosos que acompañarán a Mirtha Legrand en su regreso este sábado

Además, los famosos que acompañarán a Juana Viale el domingo.

30/08/2025 | 15:51Redacción Cadena 3

FOTO: Mirtha Legrand.

La Noche de Mirtha regresa este sábado 30 de agosto a las 21:30 horas, con la conducción de Mirtha Legrand. En esta nueva emisión, se sentaron en su icónica mesa:

Claribel Medina

Fredy Villarreal

Vanina Escudero

Jesica Bossi

Diego Cabot

Los invitados de Juana

Por su parte, el domingo 31 de agosto a las 13:45 hs, Juana Viale fue la anfitriona de una nueva edición de Almorzando con Juana, que contó con la presencia de:

Emanuel Ortega

José María Muscari

Julieta Poggio

Sívia Freire

Cacho Buenaventura

Fuente: El Trece/Televisión.com.ar

Lectura rápida

¿Cuándo regresa La Noche de Mirtha?
Regresó el sábado 30 de agosto a las 21:30 horas.

¿Quiénes son los invitados de Mirtha?
Asistieron Claribel Medina, Fredy Villarreal, Vanina Escudero, Jesica Bossi y Diego Cabot.

¿Qué programa conducirá Juana Viale?
Condujo Almorzando con Juana el domingo 31 de agosto.

¿Cuáles son los invitados de Juana?
Los invitados fueron Emanuel Ortega, José María Muscari, Julieta Poggio, Sívia Freire y Cacho Buenaventura.

¿Dónde se emiten estos programas?
Se emiten por El Trece.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Espectáculos

Opinión

