Los famosos que acompañarán a Mirtha Legrand en su regreso este sábado
Además, los famosos que acompañarán a Juana Viale el domingo.
30/08/2025 | 15:51Redacción Cadena 3
FOTO: Mirtha Legrand.
La Noche de Mirtha regresa este sábado 30 de agosto a las 21:30 horas, con la conducción de Mirtha Legrand. En esta nueva emisión, se sentaron en su icónica mesa:
Claribel Medina
Fredy Villarreal
Vanina Escudero
Jesica Bossi
Diego Cabot
Los invitados de Juana
Por su parte, el domingo 31 de agosto a las 13:45 hs, Juana Viale fue la anfitriona de una nueva edición de Almorzando con Juana, que contó con la presencia de:
Emanuel Ortega
José María Muscari
Julieta Poggio
Sívia Freire
Cacho Buenaventura
Fuente: El Trece/Televisión.com.ar
Lectura rápida
¿Cuándo regresa La Noche de Mirtha?
Regresó el sábado 30 de agosto a las 21:30 horas.
¿Quiénes son los invitados de Mirtha?
Asistieron Claribel Medina, Fredy Villarreal, Vanina Escudero, Jesica Bossi y Diego Cabot.
¿Qué programa conducirá Juana Viale?
Condujo Almorzando con Juana el domingo 31 de agosto.
¿Cuáles son los invitados de Juana?
Los invitados fueron Emanuel Ortega, José María Muscari, Julieta Poggio, Sívia Freire y Cacho Buenaventura.
¿Dónde se emiten estos programas?
Se emiten por El Trece.
[Fuente: Noticias Argentinas]
Lo más visto
Tiempo inestable. Tormenta de Santa Rosa: alerta naranja y amarilla en Córdoba y siete provincias
El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) abarca también a sectores de La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Catamarca, La Rioja y San Juan.
Tradición y cultura. Asaparri: la empresa argentina que modernizó el asado y exporta a siete países
Nacida en Mar del Plata en 2016, Asaparri revolucionó el ritual del asado con innovación y tradición. Hoy emplea a 42 personas, crece en el país y exporta a mercados internacionales.
Plan de inversiones. Vaca Muerta: YPF y Argentina negocian comprar trenes de alta velocidad en España
ANTICIPO DE CADENA 3. Estas formaciones funcionarán en las inmediaciones del yacimiento. Busca optimizar la logística y el desarrollo económico de una de las regiones energéticas más importantes.
Tragedia vial. Chocó una familia que viajó a ver a River en Mendoza: murió un abuelo y su nieto
Al padre del menor de edad fue trasladado a un hospital de San Luis por traumatismos y una lesión en la cabeza.
Espectáculos
Un regreso épico. Erreway se reencontró con su público en un show inolvidable en el Movistar Arena
La banda que nació con la serie juvenil Rebelde Way volvió a los escenarios tras más de 20 años.
Reflexiones sobre su separación. Dai Fernández no descartó un futuro con Nico Vázquez, pero dijo "por ahora no"
La actriz, tras separarse de Gonzalo Gerber, reflexionó sobre su vínculo con Nico Vázquez y su proceso de recuperación personal, explicando el contexto de su ruptura y la dinámica actual con su compañero.
Momentos cómicos en el teatro. El divertido encuentro de Leandro Paredes y Martín Bossi: “Necesito ofrecerme”
El futbolista asistió a la obra que coprotagoniza el actor y le regaló una camiseta firmada.
Historia de autores. El éxito de Sebastián que escribió Pelusa
Se trata de "Tras las rejas de parque", del álbum "El Bandido" de 1982.
Conflicto mediático entre ex parejas. Benjamín Vicuña no se contuvo contra La China Suárez y expresó que es "lamentable"
El actor había intentado no referirse a la difícil situación que atraviesa con la madre de sus hijos, pero la actriz lo acusó de “adicto” en sus redes sociales.
Podcast
La otra mirada
Podcast
La mesa de café
Podcast
La quinta pata del gato
Podcast
3x1=4
Podcast
El dato confiable
Podcast
Política esquina Economía
Podcast
Abrapalabra
Podcast
Cuadro de Situación
Podcast
Los editoriales de Alberto Lotuf
Podcast
Agenda económica
Podcast