Los famosos que acompañarán a Mirtha Legrand en su regreso este sábado

La Noche de Mirtha regresa este sábado 30 de agosto a las 21:30 horas, con la conducción de Mirtha Legrand. En esta nueva emisión, se sentaron en su icónica mesa:

Claribel Medina

Fredy Villarreal

Vanina Escudero

Jesica Bossi

Diego Cabot

Por su parte, el domingo 31 de agosto a las 13:45 hs, Juana Viale fue la anfitriona de una nueva edición de Almorzando con Juana, que contó con la presencia de:

Emanuel Ortega

José María Muscari

Julieta Poggio

Sívia Freire

Cacho Buenaventura

Fuente: El Trece/Televisión.com.ar

