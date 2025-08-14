En vivo

Los escandalosos motivos por los cuales Lit Killah y Tuli Acosta se separaron

Según información de Majo Martino, el principal motivo fue una infidelidad.

14/08/2025 | 09:28Redacción Cadena 3

FOTO: Los escandalosos motivos por los cuales Lit Killah y Tuli Acosta se separaron

Previo a cerrar su ciclo, Yanina Latorre compartió con su audiencia una de las últimas separaciones que golpean en el ambiente musical y el mundo de las redes sociales: Tuli Acosta y Lit Killah.

Majo Martino, panelista de Sálvese quien pueda, reveló los escandalosos motivos por los cuales la pareja se separó: una supuesta infidelidad de parte de la bailarina.

Según manifestó la panelista, “él está muy dolido" porque Tuli "se mandó alguna” y él lo habría descubierto.

“Parece que ella se mandó alguna y él lo vio en su celular”, explicó Martino.

Tuli Acosta y Lit Killah se conocieron gracias a amigos en común, cuando ella aún estaba en una relación con el streamer Oky. En 2022 iniciaron una relación amorosa que fue descubierta por sus fanáticos a través de coincidencias en sus posteos y vestimenta.

Finalmente, tras tres años y medio de relación, los músicos decidieron tomar caminos separados.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Lit Killah y Tuli Acosta? Se separaron tras tres años y medio de relación.

¿Quién reveló los motivos de la separación? La panelista Majo Martino compartió detalles del motivo.

¿Cuál fue el motivo de la separación? Una supuesta infidelidad de Tuli Acosta.

¿Cómo se enteró Lit Killah de la infidelidad? Él la descubrió en su celular.

¿Cuándo comenzaron su relación? En 2022, cuando ella todavía estaba con el streamer Oky.

[Fuente: Noticias Argentinas]

