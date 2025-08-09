En vivo

Espectáculos

Llegan los Knockouts a La Voz Argentina: Nuevas reglas y mucho talento

En esta nueva etapa habrá nuevas reglas, nuevos desafíos y mucho talento. Los Knockouts arrancan este lunes 11 de agosto a las 21.45 hs con la participación de Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda!

09/08/2025 | 19:05Redacción Cadena 3

FOTO: Llegan Los Knockouts a La Voz Argentina

La Voz Argentina anunció el comienzo de Los Knockouts. Con la conducción de Nico Occhiato y la participación de Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! como coaches, desde este lunes 11 de agosto a las 21.45 hs. el gran ciclo que conquistó a los argentinos ingresó en una nueva y emocionante etapa.

Dos participantes de un mismo team cantaron un tema cada uno, y su coach debió decidir quién siguió en el certamen. Nuevamente, cada coach pudo robar hasta dos participantes de otro equipo.

Para preparar a los concursantes, los jurados contaron con la ayuda de grandes referentes de la música actual. Por primera vez en la historia de La Voz Argentina, los co-coaches también estuvieron presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de decidir quién debió seguir en la competencia. Cazzu estuvo junto a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur con Miranda!, Zoe Gotusso junto a Lali y El Chaqueño Palavecino con Soledad.

Esta quinta temporada de La Voz Argentina, un formato de ITV Studios, puede verse en simultáneo por Telefe y la plataforma HBO Max, donde quedan disponibles los programas luego de su transmisión. Además, de domingo a viernes, Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo estuvieron al frente del React de La Voz, en vivo a través de los canales de YouTube de Luzu TV, Telefe y La Voz Argentina. Y continuó El Regreso, con la conducción de Sofi Martínez junto a Karina como quinta coach dando segundas oportunidades a los participantes eliminados, los lunes y miércoles a las 23.15 hs. en vivo por Luzu TV y Streams Telefe.

Lectura rápida

¿Qué etapa comienza en La Voz Argentina? Comienza Los Knockouts.

¿Quiénes son los coaches esta temporada? Los coaches son Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda!

¿Cuándo se emite el programa? El programa se emite desde el lunes 11 de agosto a las 21.45 hs.

¿Dónde se puede ver La Voz Argentina? Se puede ver en Telefe y HBO Max.

¿Quiénes son los co-coaches? Los co-coaches son Cazzu, Emmanuel Horvilleur, Zoe Gotusso y El Chaqueño Palavecino.

[Fuente: Noticias Argentinas]

