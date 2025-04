Lizy Tagliani pidió un bozal legal para Viviana Canosa

En el marco de una intensa disputa legal, Lizy Tagliani presentó un pedido de bozal legal contra Viviana Canosa y Lucas Bertero, tras las acusaciones de la periodista, quien la señaló de estar involucrada en un robo, y las declaraciones del panelista que acompañaron la acusación.

Canosa se dirigió a los tribunales luego de hacer un fuerte señalamiento, donde afirmó que Tagliani formaba parte de una red de trata de personas. Horas después, la estilista, junto a su abogado Lino Andrés Gauto, solicitó una medida cautelar ante la justicia.

En la solicitud, Tagliani se presentó como querellante por “calumnias e injurias” y destacó que “en el programa de Viviana en vivo, la querellante -Lizy- fue objeto de manifestaciones que afectan su prestigio, dignidad y reputación por la imputación de hechos y emisión de juicios de valor deshonrosos que lesionaron su dignidad”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El escrito continuó: “Viviana Canosa y el señor Lucas Bertero hablan sobre Lizy Tagliani con el claro propósito de desacreditarla, deshonrarla y atacar claramente su honor”. En este contexto, se citó a la periodista en un testimonio emitido en el programa Puro Show.

Canosa había declarado: “Un montón de cosas que no voy a contar yo, sino Lucas Bertero. Hay una que, si me animo, es la bomba, pero es la peor de todas. La he visto llorar a mi madre por una mentira de Lizy. Me afanaba”.

La comunicadora también mencionó que “tenía un vestidor hermoso, lleno de cosas muy valiosas que me iban desapareciendo así como plata de la cartera. Un día abrí la ducha como que me iba a dar un baño y cuando esperé 50 segundos, entré al cuarto y vi como estaba la señora Lizy Tagliani robando plata de la cartera tironeandola”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según el relato de Canosa, que fue incluido en el escrito, ella le dijo: “Andate de mi casa” y “Nunca voy a entender por qué me estás robando. La enganché in situ”. Además, Bertero acotó que la situación “es muy grave”.

En la misma línea, la solicitud incluyó más citas de Viviana, quien acusó a Tagliani de también robar a sus clientas de la peluquería. También se destacó que Canosa mencionó a menores que podrían estar relacionados con la red de trata, y la calificaron de “enfática y amenazante”.

La solicitud subrayó: “No se trata de una vaga atribución, sino que los querellados hicieron referencia a acciones concretas como ‘chorra, mechera, mentirosa y mala persona’”.

Tagliani, en su presentación, enfatizó: “En calidad de persona pública, estoy criando un niño de tres años de edad, por lo que los agravios pronunciados por los querellados repercuten negativamente”.

De esta manera, la estilista presentó una querella por “hostigamiento contra mi persona” y requirió un bozal legal para que “no realicen manifestaciones contra mi persona y se le conmine el cese de hostigamiento por cualquier medio”. Esto implicó una “Cautelar tutela y monitoria de expresión”.