Ulises Jaitt respalda a Viviana Canosa tras sus denuncias sobre pedofilia y vínculos famosos

Viviana Canosa realizó una denuncia contundente sobre pedofilia, involucrando a figuras reconocidas de los medios argentinos, entre ellas la conductora Lizy Tagliani. Tras estas acusaciones, Canosa se presentó en Comodoro Py para brindar su testimonio, lo que llevó a Tagliani a emitir un fuerte desmentido en el que rechazó las imputaciones en su contra.

Ulises Jaitt, hermano de Natacha Jaitt, expresó su opinión sobre el tema a través de un post en la red social X, donde recordó a su hermana y enfatizó: "Ver a Viviana Canosa me recuerda a Natacha en La Noche de Mirtha Legrand. ¡Cuídenla!"

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Jaitt compartió su sentir al escuchar las declaraciones de Canosa, manifestando que "la vi y me acordé de Natacha, muy valiente de su parte denunciar estos delitos aberrantes".

Asimismo, agregó: "Apoyo a la gente así claramente, después ella tendrá que demostrar con pruebas sus acusaciones. Ella dijo que tiene pruebas, no creo que Canosa se meta en un lío a esta altura de su vida con la trayectoria que tiene, es una mujer muy inteligente".

Respecto a Natacha, quien había advertido previamente sobre estos temas de pedofilia, Jaitt enfatizó: "A Natacha la mataron por hablar de pedofilia. No son temas tranquilos, son muy pesados". Sin embargo, aclaró que él no está involucrado en la nueva denuncia, expresando: "Yo no estoy atrás de esta investigación, es de ella, yo no estoy para colgarme de nada".

Al reflexionar sobre la memoria colectiva relacionada con los tuits de Natacha, Jaitt comentó: "Es tremendo, Natacha siempre tuvo razón, la reivindica". Por último, hizo hincapié en el famoso pendrive que según Natacha contenía pruebas de la investigación, lamentando que "nunca más se supo nada de eso", sin confirmar si Viviana Canosa tiene dicha información en su poder.