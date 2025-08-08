Lizy Tagliani habló sobre la ausencia de Graciela Alfano en su programa La Peña de Morfi
La ex vedette culpó a Susana Giménez de “bajarla” de otro ciclo y, finalmente, redirigió su enojo.
08/08/2025 | 16:47Redacción Cadena 3
FOTO: “Está mal que lo diga”: Lizy Tagliani después de que Graciela Alfano rechazó ir a su programa
Graciela Alfano decidió no asistir a La Peña de Morfi, por lo que Lizy Tagliani se refirió al contexto de cruce de divas en el que la mediática se encuentra involucrada entre varios conflictos que la enfrentaron a Susana Giménez y otras figuras del espectáculo.
La ex vedette se habría molestado porque consideró que no fue invitada al programa de Verónica Lozano, por pedido de la diva de los teléfonos, así que redirigió su enojo hacia el show conducido por Tagliani y Diego Leuco, por lo que el invitado será Dady Brieva.
Al ser consultada al respecto, Lizy desconoció: “No sé ¿Estaba Graciela?”. Asimismo, se lamentó al enterarse que Alfano no asistiría al ciclo y señaló: “Ay qué lástima, ella es hermosa y la amo”.
Más tarde, deseó que la ex vedette regrese a “La Peña” y la halagó: “Ojalá pueda volver porque la amo. Para mí, ella es una bomba”. Respecto al cruce entre las más altas figuras del espectáculo, se divirtió: “Está mal que lo diga, pero amo. No por los pochoclos, sino que es una situación muy arriba y está buenísimo”.
Lectura rápida
¿Qué aconteció con Graciela Alfano? Graciela Alfano decidió no asistir al programa de Lizy Tagliani.
¿Quién es Lizy Tagliani? Lizy Tagliani es una presentadora y actriz argentina conocida por su humor y carisma en la televisión.
¿Qué opinó Lizy sobre la ausencia de Alfano? Lizy Tagliani expresó su tristeza por la falta de Alfano y se mostró admirativa hacia ella.
¿Qué conflicto se menciona en la nota? El conflicto mencionado involucra a Graciela Alfano, Lizy Tagliani y Susana Giménez en un entorno de tensiones mediáticas.
¿Quién será el invitado en la Peña de Morfi? El invitado del programa será Dady Brieva tras la ausencia de Graciela Alfano.
[Fuente: Noticias Argentinas]