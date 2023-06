Leo Messi le escapó a Sofi Martínez: ¿Antonela Roccuzzo tuvo algo que ver?

Leo Messi evitó a la periodista Sofi Martínez durante la despedida de Juan Román Riquelme en la Bombonera, y en las redes se generaron sospechas en relación a su esposa, Antonela Roccuzzo.

Sofi Martínez se había convertido en la voz de los hinchas al elogiar el desempeño de Messi en el Mundial de Qatar, y desde entonces había realizado varias entrevistas con el astro, excepto en esta ocasión.

/Inicio Código Embebido/

La advertencia de Coco Basile a la periodista Sofi MartínezSofi Martínez: "No podés estar acá. Fijate. No mirés que te vas asustar. No podés estar en un vestuario de hombres" pic.twitter.com/Kp9JxsChGJ