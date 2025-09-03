Laurita Fernández publicó una curiosa foto con Fede Bal en sus redes sociales

En las últimas horas, Fede Bal fue vinculado sentimentalmente con Evelyn Botto, aunque ninguno confirmó de manera oficial que exista una relación de noviazgo entre ellos.

“Hay tantos grises en el medio (…) no hay mucho más, fue una salida, ambos estamos solteros y podemos hacer lo que queremos”, explicó la actriz, dejando más dudas sobre el vínculo con Fede Bal.

La sorpresa llegó por parte de una ex de Fede Bal. Se trata de Laurita Fernández, que publicó una foto con el hijo de Carmen Barbieri en su cuenta de Instagram.

“Cuando fuimos tapa de diario”, escribió la bailarina para mostrar aquel día que ganaron en certamen “Bailando por un Sueño” y llegaron a la portada del diario Clarín. Ese programa llegó a medir 30 puntos de rating y Laurita recordó ese momento con emoción.

Por su parte, Fede Bal había hecho algo similar en julio de este año cuando sorprendió en redes al compartir fotos con Laurita, que fueron tomadas en el año 2015, cuando ellos eran pareja de baile.

“¿A qué se debió ese posteo con Laurita, siendo que unos días antes se había confirmado su separación con Peluca Brusca?”, le habían consultado al hijo de Santiago Bal. “Estas son cosas que pasan en la diaria de una persona que solamente ordena su casa. Hace mucho tiempo tenía que ordenar unas cajas y encontré eso”, respondió.

“Se puede llamar nostalgia, pero es una cosa que más que nada lo hago desde el amor, no desde el recuerdo. No busco nada nuevo, ni molestar a nadie. Nosotros no nos seguimos y no hablo con ella hace mucho tiempo. La vi en los Martín Fierro de Teatro y nos saludamos, nada más. Yo creo que estoy muy bien así y ella también. Volver sería como raro porque ya me quedo con los lindos momentos que nos dimos y fue genial eso”, había explicado Fede Bal.