Las hijas de Jorge Lanata hablaron de la ausencia de Elba Marcovecchio en el homenaje

Jorge Lanata fue homenajeado durante la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2025 y sus hijas Bárbara y Lola Lanata fueron las encargadas de subir al escenario a recibir la estatuilla y agradecerle a APTRA por el recuerdo y el reconocimiento.

Según confirmó Adrián Pallares en Intrusos, su mujer, Elba Marcovecchio, no fue invitada al homenaje que tenía previsto APTRA, aunque la abogada afirmó que le habían pedido que fuera, pero ella no estaba disponible.

“Estamos contentas. Estuvimos nerviosas antes, pero estuvo bueno. Para mí es importante que siempre fue muy polémico, mucha gente lo quiso y potra en contra, pero la mayoría se para a aplaudirlo. Su trabajo fue impresionante”, expresó Bárbara Lanata.

“En los duelos hay días mejores y peores. La herencia no empezó. No salió la declaratoria de herederos, pero no queremos hablar de ese tema. No hay relación”, respondieron al ser consultados por su vínculo con Elba Marcovecchio.

“A mí me llamaron y me invitaron, yo no pregunto quién viene, no corresponde. No quiero volver a la polémica. Prefiero resguardarme y estar tranquila”, cerró la mayor de las hijas de Jorge Lanata.

Elba Marcovecchio y las hijas de Lanata mantuvieron un enfrentamiento mediático muy acalorado durante los meses en los que el periodista estuvo internado. En el último tiempo, decidieron bajar el perfil a la pelea, pero las chicas creen que el conflicto regresará cuando inicie la sucesión.