Las frases que pronunció Thiago Medina tras accidentarse

El estado de salud de Thiago Medina continuó bajo pronóstico reservado pero con una leve mejoría en comparación al sábado. Su familia y allegados pidieron que se realice una cadena de oración para pedir por el ex Gran Hermano.

En Infama, Marcela Tauro y su panel hablaron con Raúl Argarañaz, el principal testigo del accidente que protagonizó Medina. El hombre contó con detalle cómo asistió al ex GH y contó qué reacción tuvo el joven previo a ser trasladado por la asistencia médica.

“Yo iba dos segundos detrás de la moto. Y apenas impactó contra el auto, yo llegué. Puse las balizas y ahí fue donde paramos el tránsito, porque él quedó casi en medio de la calzada. Lo podían pisar”, explicó.

Sobre su primera visión de Medina tras el impacto, Argarañaz agregó: "Sí, estaba consciente. Lo que nos dijo fue que le dolía mucho la espalda y que le faltaba el aire".

Sobre la otra persona involucrada en el accidente, Argarañaz contó que se quedó en el lugar asistiendo a Medina junto a él. Juntos, utilizaron los flashes de sus celulares para alumbrar la zona y evitar que otros autos pasen por ahí: “Hay poca iluminación, hay unas luces LED que no alumbran nada y justo en el lugar del accidente está quemada la que debería estar iluminando”.

Según el testigo, el accidente se originó debido a una curva confusa en el lugar: “Donde venía este muchacho, Thiago, hay una curva, doblás y no se ve adelante. Si venís rápido, no ves lo que hay adelante”.

En primer momento, Medina estaba en estado de shock por el choque y no se acordaba de la clave de su celular, por lo que no pudieron llamar a nadie de su familia. El servicio de ambulancia tardó aproximadamente 40 minutos en llegar al lugar donde ocurrió el choque.

“Él decía ‘sacame el casco porque me estoy ahogando’”, agregó Raúl.

"Estuvo en shock y decía: '¿Qué me pasó? ¿Qué estoy haciendo acá?' Después él se quería incorporar, pero evidentemente tenía lesiones internas porque se dio vuelta para el costado y empezó a perder sangre por la boca", relató.

"Nos dijo: 'No me quiero morir'", recordó sobre el miedo que sintió Thiago tras el choque.

