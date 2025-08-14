En vivo

Espectáculos

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify

Descubre las canciones más populares de la semana en Spotify, tanto a nivel global como en países de Latinoamérica y España. Artistas como Beéle y Miranda! destacan en las listas de éxitos.

14/08/2025 | 15:10Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

GLOBAL

1.- "Golden" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast

2.- "Back to Friends" – Sombr

3.- "The Subway" - Chapell Roan

4.- "Ordinary" - Alex Warren

5.- "Your Idol" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast

6.- "Daisies" - Justin Bieber

7.- "Soda Pop" - Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Kpop Demon Hunters Cast

8.- "Die with a Smile" - Lady Gaga, Bruno Mars

9.- "How It’s Done" - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast

10.- "Jump" – Blackpink

ARGENTINA

1.- "Tu misterioso alguien" - Miranda!

2.- "Tu jardín con enanitos" - Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky en Los Controles

3.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

4.- "Tengo celos" - Myke Towers

5.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

6.- "Soleao" - Myke Towers, Quevedo

7.- "Motinha 2.0 (Mete Marcha) - Remix" - Dennis, Luisa Sonza, Emilia

8.- "Capaz (merengueton)" - Alleh, Yorghaki

9.- "Amor de verano" - La T y la M

10.- "Mejor que vos" – Lali, Miranda!

CHILE

1.- "Bailame así" - Katteyes, Jere Klein, Lucky Brown

2.- "Who" – Jimin

3.- "Mambinho Brasileño" – Benjitalkapone

4.- "Me mareo" - Kidd Voodoo, JC Reyes

5.- "Zona" - Lucky Brown, Tobal Mj, Nacho G Flow

6.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

7.- "Tengo celos" - Myke Towers

8.- "Vamo a bailotear" - Cris MJ

9.- "Enlokciendo" - Pailita, Jere Klein, I3tter

10.- "Y ke pa - remix" - Julianno Sosa, Benjitalkapone, Jairo Vera

COLOMBIA

1.- "Hiekka" - Nicky Jam, Beéle

2.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

3.- "Ba Ba Ba Remix" - Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal

4.- "Quédate" – Beéle

5.- "No tiene sentido" – Beéle

6.- "Top diesel" – Beéle

7.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

8.- "Sanka" - Ryan Castro, Dongo

9.- "Verano rosa" – Karol G, Feid

10.- "Amista" - Blessd, Ovy On The Drums

ESPAÑA

1.- "Tu vas sin (fav)" - Rels B

2.- "La plena - W Sound 05" - W Sound, Beéle, Ovy On The Drums

3.- "Hiekka" - Nicky Jam, Beéle

4.- "Yo y tú" - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

5.- "No tiene sentido" – Beéle

6.- "Qloo" - Young Cister, Kreamly

7.- "Soleao" - Myke Towers, Quevedo

8.- "Si te pillara" – Beéle

9.- "Aurora" – Mora, De La Rose

10.- "Tuchat" – Quevedo

MÉXICO

1.- "Tu sancho" - Fuerza Regida

2.- "Perlas Negras" - Natanael Cano, Gabito Ballesteros

3.- "Marlboro Rojo" - Fuerza Regida

4.- "Suiza" - Calle 24

5.- "Por sus besos" - Tito Double P

6.- "Frecuencia" - Los Dareyes de la Sierra

7.- "Chula vente" - Luis R Conriquez, Fuerza Regida, Neton Vega

8.- "2+2" - Omar Camacho, Victor Mendivil

9.- "Te quería ver" - Alemán, Neton Vega

10.- "Morena" - Neton Vega, Peso Pluma

Lectura rápida

¿Cuáles son las 10 canciones más escuchadas a nivel global? La lista incluye "Golden" - Huntr/X, "Back to Friends" - Sombr, y "The Subway" - Chapell Roan, entre otros.

¿Qué artista argentino lidera la lista en Argentina? "Tu misterioso alguien" de Miranda! se posicionó como la más escuchada.

¿Qué contribución tuvo Beéle en varias listas? Beéle apareció en múltiples canciones, siendo parte de colaboraciones en diversas posiciones.

¿Qué lugar ocupa "La plena - W Sound 05" en las listas? Esta canción está presente en las listas de Argentina, Chile y España con diversas posiciones.

¿Qué países están siendo mencionados en el ranking? Las listas incluyen canciones de artistas de Argentina, Chile, Colombia, España y México.

[Fuente: AP]

