Espectáculos

Lamine Yamal desmintió los rumores de separación de Nicki Nicole con un video

El futbolista se mostró enamorado de su flamante novia.

09/09/2025 | 08:43Redacción Cadena 3

FOTO: El futbolista le dedicó un romantico posteo a la cantante por su cumpleaños numero 25.

En medio de los rumores de una abrupta separación entre ellos, Lamine Yamal y Nicki Nicole dejaron en claro que su relación continúa. Lejos de mostrarse afectado, el futbolista se mostró enamorado de la rosarina.

Tras llevarse la victoria en el partido de España-Turquía por las Eliminatorias del Mundial 2026 con un gol estelar de su parte, Lamine descansó junto al resto del Seleccionado en la banca y uno de sus compañeros lo captó en un momento de puro amor.

Con una gran sonrisa y la mirada en su celular, Lamine Yamal miraba con amor la foto que pantalla de su celular que tenía una foto suya siendo abrazado por Nicki Nicole.

“Hermano, ¿por qué sonríes al móvil?”, le decía Nico Williams, quien captó al futbolista infraganti. “Mi chaval está enamorado”, se burló.

Según se alcanzó a ver en el video, la imagen es de un Lamine sin remera, mientras en su detrás está la cantante argentina rodeándolo con sus dos brazos.

Lectura rápida

¿Qué desmintió Lamine Yamal?
Desmintió los rumores de separación con Nicki Nicole.

¿Quién captó el momento de Lamine?
El momento lo captó su compañero Nico Williams.

¿Cómo se mostró Lamine en el video?
Se mostró feliz y enamorado mirando una foto de Nicki Nicole.

¿Dónde ocurrió el hecho?
Ocurrió en el partido de España-Turquía por las Eliminatorias del Mundial 2026.

¿Cuándo se llevaron a cabo las acciones?
Las acciones se desarrollaron tras el partido, en septiembre de 2025.

[Fuente: Noticias Argentinas]

