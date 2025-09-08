En vivo

Espectáculos

Lali Espósito lanzó "Payaso", su nueva canción, en un show en Vélez

La cantante presentó su nuevo tema durante su show en el Estadio de Vélez Sarsfield. "Payaso" forma parte de su álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama".

08/09/2025 | 11:51Redacción Cadena 3

FOTO: El nuevo tema de Lali Espósito/Fotografía: Instagram

Lali Espósito presentó su nuevo tema titulado “Payaso”, durante su show en el Estadio de Vélez Sarsfield, justo en la previa de las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.

Este tema forma parte de su nuevo trabajo y marca el cierre del álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

Si bien no es tan explícita como “Fanático”, que en su videoclip deja muy en claro que se lo dedica al presidente Javier Milei, hace algunas referencias que hacen creer que también se la estaría dedicando.

En una de las estrofas habla de un “león”, el animal elegido como símbolo por Javier Milei. “Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”, aseguró.

Al presentarlo, Lali dijo que lo escribió hace dos años, antes que el tema “Fanático”. En el videoclip no muestra a alguien similar a Milei, sino que aparece un payaso sin pelo y con gesto triste.

Lectura rápida

¿Qué tema presentó Lali Espósito?
Presentó la canción “Payaso”.

¿En qué ocasión se lanzó el tema?
Se lanzó durante su show en el Estadio de Vélez Sarsfield.

¿Cómo se relaciona con Javier Milei?
Tiene referencias que podrían interpretarse como un homenaje o crítica hacia él.

¿Qué simboliza el león en la letra?
El león es el animal símbolo elegido por Javier Milei.

¿Cuándo fue escrito el tema?
Fue escrito hace dos años, antes que la canción “Fanático”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

