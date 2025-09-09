En vivo

Espectáculos

Lali Espósito desmiente rumores de casamiento con Pedro Rosemblat

La cantante aclaró de que se trataba la imagen que círculo en los últimos días. 

09/09/2025 | 11:10Redacción Cadena 3

FOTO: Lali Espósito desmiente rumores de casamiento con Pedro Rosemblat

Lali Espósito enfrentó los rumores de un posible casamiento con su pareja Pedro Rosemblat, luego de que se difundiera una foto de su visita al atelier de un diseñador donde se veían vestidos blancos.

La foto fue acompañada con una frase enigmática que fue interpretada como que la cantante estaría buscando un vestido de novia.

No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier”, indicaba la frase en el posteo del Instagram del estudio.

La frase y la foto disparó los rumores, sin embargo, la cantante desmintió todas las versiones con una contundente frase: “Ni en pedo”.

En diálogo con un móvil de LAM, la cantante fue contundente al referirse a sus deseos de tener un compromiso con su pareja: “Ni empedo me caso, un gastadero de dinero al pedo en una noche”.

Sobre la foto que circuló, aclaró: "Me fui a probar un traje del show”.

No solo dijo que era su opinión, sino que también la comparte con Pedro Rosemblat: “Amo ir a los casamientos de mis amigos, que se casen, adoró. Yo estoy bárbara y Pedro también así”.

Finalmente, no descartó tener un casamiento en un futuro: “Hoy no, nunca digo nunca a nada. Pero hoy en día no es un deseo casarme”.

Lectura rápida

¿Qué rumores enfrentó Lali Espósito? Lali desmintió rumores de casamiento con Pedro Rosemblat. ¿Qué provocó los rumores? Una foto de su visita a un atelier donde se veían vestidos blancos. ¿Cómo se refirió Lali a la idea de casarse? Usó la frase: “Ni en pedo” para desmentirlo. ¿Qué aclaró sobre la foto? Dijo que fue a probar un traje del show. ¿Qué opinión comparte con su pareja? Ambos disfrutan de los casamientos de sus amigos, pero no desean casarse por ahora.

[Fuente: Noticias Argentinas]

