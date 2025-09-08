En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Lali Espósito confirma que "Payaso" fue dedicado a Javier Milei

Luego de algunos días de especulaciones tras el lanzamiento de su nuevo tema, la artista rompió el silencio y fue contundente.

08/09/2025 | 22:33Redacción Cadena 3

FOTO: Lali Espósito en Vélez.

FOTO: El nuevo tema de Lali Espósito/Fotografía: Instagram

Lali Espósito presentó su nuevo tema titulado “Payaso”, durante su show en el Estadio de Vélez Sarsfield, justo en la previa de las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, lo que derivó en especulaciones sobre el destinatario y que este lunes ella misma se encargó de confirmar.

Si bien no es tan explícita como “Fanático”, que en su videoclip deja muy en claro que se lo dedica al presidente Javier Milei, hace algunas referencias que hacían creer que también se la estaba dedicando.

Como el tema estaba claramente en agenda, en LAM entrevistaron a la cantante y ella no dudó en responder afirmativamente cuando le preguntaron si “Payaso” estaba dirigida a Milei.

"A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por su puesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí. Payasos totales, un chiste son", expresó Lali, sin ninguna vuelta.

La letra de “Payaso”:

Ay, perdoname, te pisé, no te vi

Estoy ocupada, tengo cosas que hacer

Hablás muy rápido, no sé, no entendí

Estás muy alterado y no te hace bien.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

El truco ese que hiciste yo ya lo vi

Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?

Te dije que eras bueno ¡uy!, te mentí

Me estás vendiendo humo y se puede ver.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

Sos un payaso, ¡yeah!

Oh, yeah, ¡oh!

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!

Lectura rápida

¿Qué tema presentó Lali Espósito?
Presentó el tema titulado "Payaso".

¿A quién está dedicada la canción "Payaso"?
Está dedicada a Javier Milei.

¿Dónde fue la presentación de la canción?
La presentación fue en el Estadio de Vélez Sarsfield.

¿Qué dijo Lali sobre la dedicatoria?
Dijo que se refiere a “todos los payasos que están ahí” y que son “todos unos payasos totales".

¿En qué contexto se presentó la canción?
Se presentó en la previa de las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho