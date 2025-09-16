La Voz Argentina en vivo: qué pasa este martes con el reality de Telefe

Luego de quedarse sin el programa el viernes y domingo, ya que Telefe decidió suspender su emisión una vez más, generando confusión entre los seguidores, La Voz Argentina regresó este lunes con el “Segundo Round” del Team Miranda! y cierra este martes con el de Soledad Pastorutti.

El popular reality de canto, que se encuentra en la etapa de "Segundo Round", vuelve a salir este martes en su horario habitual de las 21.45 horas.

El programa, que mantiene altos niveles de audiencia, ha sufrido constantes cambios en su programación en las últimas semanas, lo que ha generado el malestar de sus seguidores.

Sin embargo, La Voz Argentina vuelve a tener aire este martes, con las presentaciones de los integrantes del equipo de Soledad Pastorutti.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.