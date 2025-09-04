FOTO: La Voz Argentina en Telefe: este jueves no se emite por el partido de Messi

La Voz Argentina sigue adelante con su "Primer Round”, la cuarta fase tras las Audiciones a Ciegas, las Batallas y los Playoffs, que ya tuvo grandes presentaciones aunque este jueves se interrumpen por decisión de Telefe, tal cual ocurrió haces unas semanas.

Con sorpresas y presentaciones impactantes, los jurados continúan apuntalando sus equipos. Desde hace unas semanas, el programa agregó una gala semanal y va de domingo a viernes inclusive.

Sin embargo, y para malestar de los fans, este jueves no habrá programa por Telefe debido a que el canal de las pelotas transmite el partido de la Selección Argentina ante Venezuela, que tiene la particularidad de ser el último de Lionel Messi de forma oficial en el país.

El encuentro se juega desde las 20.30 horas, es decir que coincide en parte con el horario habitual del programa conducido por Nico Occhiato.

Además, tras el partido, debuta en Telefe la nueva edición de MasterChef Celebrity.