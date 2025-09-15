En vivo

Espectáculos

"La Voz Argentina": cuándo y a qué hora vuelve el concurso musical

En medio de los cambios de programación del canal Telefe, el programa de canto se encuentra en su etapa de “Segundo Round”.

15/09/2025 | 20:18Redacción Cadena 3

FOTO: Qué pasa con La Voz Argentina

Los seguidores de La Voz Argentina se quedaron sin el programa este viernes y domingo, ya que Telefe decidió suspender su emisión una vez más, generando confusión entre los seguidores respecto a si hay o no programa este lunes.

Finalmente, el popular reality de canto, que se encuentra en la etapa de "Segundo Round", vuelve este lunes en su horario habitual de las 21.45 horas.

El programa, que mantiene altos niveles de audiencia, ha sufrido constantes cambios en su programación en las últimas semanas, lo que ha generado el malestar de sus seguidores.

Sin embargo, la nueva emisión de La Voz Argentina es entonces este lunes, con las presentaciones de los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.

Lectura rápida

¿Qué programa regresa este lunes? La Voz Argentina regresa a la televisión.

¿Quiénes son los conductores del programa? Los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti se presentan en la nueva emisión.

¿Cuándo se emitirá el programa? Este lunes a las 21.45 horas.

¿Qué canal lo transmite? El programa se transmite por Telefe.

¿Qué plataformas permiten verlo? También se puede ver en Telecentro Play, Flow, DGO y MiTelefe.

[Fuente: Noticias Argentinas]

