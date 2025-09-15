"La Voz Argentina": cuándo y a qué hora vuelve el concurso musical

Los seguidores de La Voz Argentina se quedaron sin el programa este viernes y domingo, ya que Telefe decidió suspender su emisión una vez más, generando confusión entre los seguidores respecto a si hay o no programa este lunes.

Finalmente, el popular reality de canto, que se encuentra en la etapa de "Segundo Round", vuelve este lunes en su horario habitual de las 21.45 horas.

El programa, que mantiene altos niveles de audiencia, ha sufrido constantes cambios en su programación en las últimas semanas, lo que ha generado el malestar de sus seguidores.

Sin embargo, la nueva emisión de La Voz Argentina es entonces este lunes, con las presentaciones de los equipos de Miranda! y Soledad Pastorutti.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality podrá seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se puede seguir en MiTelefe.