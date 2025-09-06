En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

La serie brasileña de Netflix que sorprende en el top 10 de lo más visto: de qué trata

El catálogo de la plataforma de streaming tiene esta producción de cuatro episodios que está arrasando.

06/09/2025 | 19:42Redacción Cadena 3

FOTO: “Los Ríos del Destino”: cómo es la nueva serie brasileña de Netflix

"Los Ríos del Destino" (cuyo título original en portugués es Pssica), es una nueva serie brasileña de Netflix que se estrenó a fines de agosto y que en las últimas horas se volvió furor en la plataforma.

Este thriller dramático se centra en oscura historia de supervivencia y venganza, ambientada en la vasta y compleja región de la Amazonia brasileña.

Desde hace unos días se encuentra en el top 10 de lo más visto de la plataforma, junto a otros títulos mucho más populares.

De qué trata “Los Ríos del Destino”

La serie sigue la desgarradora historia de Janalice, una adolescente que es secuestrada por una banda criminal que opera en los ríos del estado de Pará, en Brasil. Lo que inicialmente parece un simple rapto, la arrastra al corazón de una peligrosa red internacional de tráfico sexual. Janalice se ve obligada a luchar desesperadamente por su supervivencia en un entorno hostil y brutal.

A medida que Janalice intenta escapar de las garras de esta red, se embarca en una búsqueda sangrienta, impulsada por la necesidad de justicia y venganza. La serie explora su valentía y resiliencia mientras intenta romper la "pssica" (una especie de maldición o mal augurio) que parece haber caído sobre su vida.

"Los Ríos del Destino" es una producción que aborda temas crudos y sensibles como el tráfico de personas, la violencia y la lucha por la libertad, con el telón de fondo de los impresionantes pero a la vez peligrosos paisajes amazónicos. La serie cuenta con la creación de Braulio Mantovani, Fernando Garrido y Stephanie Degreas, y en su reparto principal destacan Domithila Cattete, Marleyda Soto y Lucas Galvino.

Lectura rápida

¿De qué trata “Los Ríos del Destino”? La serie aborda la historia de Janalice, una adolescente secuestrada por una banda criminal en la Amazonia brasileña.

¿Quiénes son los creadores? La serie fue creada por Braulio Mantovani, Fernando Garrido y Stephanie Degreas.

¿Qué temas trata? Aborda el tráfico de personas, la violencia y la lucha por la libertad en un contexto hostil.

¿Cuál es el impacto de la serie? Se ha vuelto popular en Netflix y se ha colocado en el top 10 de lo más visto.

¿Quiénes son los actores principales? Destacan en el elenco Domithila Cattete, Marleyda Soto y Lucas Galvino.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho