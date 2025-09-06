La serie brasileña de Netflix que sorprende en el top 10 de lo más visto: de qué trata

"Los Ríos del Destino" (cuyo título original en portugués es Pssica), es una nueva serie brasileña de Netflix que se estrenó a fines de agosto y que en las últimas horas se volvió furor en la plataforma.

Este thriller dramático se centra en oscura historia de supervivencia y venganza, ambientada en la vasta y compleja región de la Amazonia brasileña.

Desde hace unos días se encuentra en el top 10 de lo más visto de la plataforma, junto a otros títulos mucho más populares.

De qué trata “Los Ríos del Destino”

La serie sigue la desgarradora historia de Janalice, una adolescente que es secuestrada por una banda criminal que opera en los ríos del estado de Pará, en Brasil. Lo que inicialmente parece un simple rapto, la arrastra al corazón de una peligrosa red internacional de tráfico sexual. Janalice se ve obligada a luchar desesperadamente por su supervivencia en un entorno hostil y brutal.

A medida que Janalice intenta escapar de las garras de esta red, se embarca en una búsqueda sangrienta, impulsada por la necesidad de justicia y venganza. La serie explora su valentía y resiliencia mientras intenta romper la "pssica" (una especie de maldición o mal augurio) que parece haber caído sobre su vida.

"Los Ríos del Destino" es una producción que aborda temas crudos y sensibles como el tráfico de personas, la violencia y la lucha por la libertad, con el telón de fondo de los impresionantes pero a la vez peligrosos paisajes amazónicos. La serie cuenta con la creación de Braulio Mantovani, Fernando Garrido y Stephanie Degreas, y en su reparto principal destacan Domithila Cattete, Marleyda Soto y Lucas Galvino.