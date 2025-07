FOTO: La reacción de Mauro Icardi frente a la viralización de su video íntimo: "No me ofende"

Mauro Icardi enfrentó los rumores de infidelidad a la China Suárez y desmintió a Natasha Rey con un posteo que eliminó horas luego de que la uruguaya contraatacara con un supuesto video íntimo que le habría mandado a ella. Rápidamente, el video se viralizó en redes sociales y estallaron los memes en su contra.

Lejos de mostrarse afectado por la situación, el futbolista publicó una imagen de él disfrutando de un desayuno en un barco navegando por las aguas celestes de Turquía y escribió: “Buenos días, Estambul”.

Minutos después, el futbolista se manifestó con respecto a la reciente filtración de “su video” y, sin negar ni aclarar, le contestó a quienes lo criticaron.

“Si van a editar y filtrar, por lo menos editen y háganlo más creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean más competentes… no baratitos”, escribió junto a una imagen de él en un partido en el Old Trafford de Manchester.