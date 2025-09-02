La radio que no para: un agosto de música, deportes y compromiso federal

Agosto fue un mes inolvidable para la radio, que demostró una vez más su omnipresencia y capacidad para conectar con el país de norte a sur.

Desde recitales íntimos hasta coberturas deportivas de alto impacto, la agenda se llenó de eventos que capturaron la esencia de la cultura y la información en Argentina.

La música fue la gran protagonista. Los oyentes vibraron con exclusivas como la "entrevista cantada" con Juanes y una charla íntima con Mon Laferte, que ofrecieron una mirada cercana a la vida de estos artistas.

A esto se sumaron los ya tradicionales Acústicos de La Popu, que trajeron la magia de la música en vivo, y un show inolvidable de Los Caligaris en la Sala Formosa, en una sinergia perfecta con Cosquín Rock Radio. Estos eventos no solo enriquecieron la programación, sino que también reafirmaron el compromiso de la emisora con la escena musical.

La emisora demostró su compromiso con el deporte y la información que importa al país. Las transmisiones en vivo se extendieron por todas las canchas, desde el apasionante clásico rosarino entre Central y Newell’s hasta la cobertura internacional del Rugby Championship, que vio a Los Pumas enfrentarse a los All Blacks en el Kempes. También se hizo eco de la adrenalina del Rally de Paraguay y se consolidó como la radio más federal, viajando desde las noches de folclore en Formosa hasta la imponente Fiesta de la Nieve en Bariloche

El compromiso informativo se destacó en eventos cruciales como el Coloquio IDEA en Rosario, el Farm Progress Show en Estados Unidos y la cobertura desde Vaca Muerta con el Estudio Federal, demostrando que la agenda periodística está siempre en movimiento.

Pero quizás el corazón de agosto latió con la gente. La gran protagonista del mes fue la Fiesta del Día del Niño, un evento que se ha convertido en un clásico indiscutido y que reunió a miles de familias. Con juegos, música en vivo y la alegría de los más pequeños, el festejo reafirmó la conexión de la radio con su audiencia, convirtiendo la celebración en un verdadero motor de su identidad.

Además, la convocatoria de Sueños de Radio cerró con un éxito rotundo, con más de 850 equipos inscriptos de todo el país, lo que demuestra el poder de la radio como plataforma para la expresión y la creatividad.

Con un septiembre que promete más deportes, elecciones y festejos, queda claro que la radio está lista para seguir siendo la voz de Argentina, de norte a sur.

