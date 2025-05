La polémica entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto se agita por chats filtrados y un video

Un viejo video de Diego Brancatelli y Luciana Elbusto ha vuelto a tomar relevancia en las últimas horas, avivando rumores de una relación cercana entre ambos periodistas. Este material audiovisual muestra a Brancatelli y Elbusto en un momento de evidente química, lo que suscitó especulaciones sobre un posible affaire. El propio Brancatelli, al momento de ser consultado, prefirió no opinar sobre el asunto.

La esposa de Brancatelli, Cecilia Insinga, se pronunció al respecto, asegurando que no existen motivos de preocupación en su matrimonio. En contacto con el programa 'A la Tarde' de América TV, Insinga manifestó: “No hay nada más para aclarar salvo reírme. Yo no soy un funcionario público, no tengo que dar ninguna explicación”. Además, destacó que ella y Brancatelli “son familia y se aman”.

En el mismo contexto, su amigo cercano, el estilista Fernando Correa, sugirió en varias entrevistas que la conexión entre Brancatelli y Elbusto va más allá de una simple amistad. “Tengo 20 años de relación con Luciana, sé un montón de cosas”, señaló Correa, dejando entrever que es consciente de los detalles que le competen al tema. Sin embargo, negó que Brancatelli ofreciera ayuda económica a Elbusto.

A pesar de las declaraciones a su favor, otros compañeros de Elbusto y Brancatelli han revivido este video, en el que se observa una interacción que denota complicidad y mucha tensión. Durante su participación en 'Desayuno Americano' en América TV, los colegas de ambos les pidieron que 'se luzcan', dejando en evidencia la atmósfera de camaradería entre ellos.

Correa también lanzó una frase intrigante que se ha viralizado: “Cuando hay piel, hay piel”, sugiriendo que la atracción puede haber sido real en algún momento. Esto se suma al revuelo generado en redes sociales, donde los seguidores están divididos entre quienes creen en la lealtad de Brancatelli hacia su esposa y quienes sostienen que es posible que haya ocurrido algo más.