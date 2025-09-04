FOTO: La nueva serie española "Dos tumbas" se convierte rápidamente en el éxito más visto

La miniserie "Dos tumbas" es un thriller español que se centró en una historia de venganza y búsqueda de justicia, y que fue actualmente la producción con más reproducciones de Netflix.

Con Álvaro Morte (el “Profesor” de "La Casa de Papel") como uno de los protagonistas, la serie fue creada por Agustín Martínez, quien forma parte del colectivo de escritores "Carmen Mola", conocido por sus exitosos thrillers.

La producción española llegó el pasado viernes 29 de agosto a la plataforma de streaming, y en un puñado de días se posicionó en el primer puesto entre lo más visto.

Cómo es “Dos tumbas”

¿De qué trata?

La trama se situó dos años después de la desaparición de dos adolescentes en un tranquilo pueblo costero. Las autoridades archivaron el caso por falta de avances, pero la abuela de una de las chicas, llamada Isabel, decidió tomar la justicia por su propia mano. Su investigación personal la llevó a desenterrar secretos y a adentrarse en un camino peligroso, formando una alianza inesperada con otra persona afectada por la tragedia.

Sinosis:

La historia se centró en la desaparición de dos adolescentes en un pequeño pueblo. Dos años después, el caso se archivó. Sin embargo, la abuela de una de las jóvenes, Isabel, decidió tomar la justicia por su propia mano. Su búsqueda de la verdad la llevó a enfrentarse a secretos oscuros y a una peligrosa alianza para descubrir qué ocurrió con su nieta y vengarse.

¿Quiénes actúan?

El elenco principal estuvo encabezado por tres actores muy conocidos por su participación en la serie "La casa de papel":

Kiti Mánver como Isabel , la abuela que busca venganza.

como , la abuela que busca venganza. Álvaro Morte como Rafael , el padre de la otra adolescente desaparecida.

como , el padre de la otra adolescente desaparecida. Hovik Keuchkerian en un papel de soporte clave para la trama.

También participaron otros actores como Salva Reina, Nadia Vilaplana, Zoe Arnao y Joan Solé.