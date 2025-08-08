La nueva mansión de Jésica Cirio en Nordelta: un lote de 1250 metros cuadrados
La conductora se desvinculó de Elías Piccirillo y Martín Insaurralde, ahora vive con su pequeña hija.
08/08/2025 | 15:52Redacción Cadena 3
FOTO: La nueva mansión de Jésica Cirio en Nordelta: un lote de 1250 metros cuadrados
Jésica Cirio se mantuvo en el ojo de la tormenta mediática, y no por sus malas elecciones románticas, sino por conocerse su nueva mansión en el barrio privado El Golf, en Nordelta, con 1250 metros cuadrados y 750 m2 de construcción.
La modelo se separó de Martín Insaurralde en noviembre de 2022, cuando el ex funcionario fue imputado por enriquecimiento ilícito. Tres años más tarde, Cirio se divorció de Elías Piccirillo, actualmente detenido por estafas, lavado de dinero y el armado de una causa.
Luego de esas dos relaciones en donde la misma instructora de fitness fue investigada, se conoció que habitó en una mansión de Nordelta con una arquitectura de estilo, imponente, luminosa, amplia, con cuatro dormitorios en Suite, cuarto de juegos en la planta alta y escritorio en Planta Baja.
El living contó con tonos tierra, sillones verde lima y detalles artísticos, mientras que la cocina contó con un concepto abierto, una isla central en tonos blancos y grises y electrodomésticos de última generación.
Gimnasio privado, jardín parquizado con palmeras ornamentales, una piscina con deck de madera, galería con parrilla, barra, comedor al aire libre y diversas comodidades hicieron al nuevo hogar que la modelo habitó con su pequeña hija.
Lectura rápida
¿Quién es la protagonista de la nota? Jésica Cirio es la protagonista, actriz y conductora de televisión.
¿Dónde se encuentra la nueva mansión? La mansión está ubicada en el barrio privado El Golf, en Nordelta.
¿Cuánto mide la mansión? La mansión tiene 1250 metros cuadrados y 750 m2 de construcción.
¿Con quién vive actualmente Jésica Cirio? Jésica Cirio vive con su pequeña hija tras sus recientes separaciones.
¿Cuándo se separó de Martín Insaurralde? La separación de Martín Insaurralde ocurrió en noviembre de 2022.
[Fuente: Noticias Argentinas]