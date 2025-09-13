La moto que Thiago Medina mostró en redes y que lo dejó en estado crítico
El ex Gran Hermano había publicado un video recorriendo su barrio con la misma moto con la que sufrió un choque en la Ruta 7.
13/09/2025
La moto con la que Thiago Medina sufrió el accidente que lo dejó internado en terapia intensiva era la misma que meses atrás había mostrado en sus redes, recorriendo las calles de su barrio.
El accidente que dejó a Thiago Medina en estado delicado volvió a poner el foco no solo en su salud, sino también en la moto que conducía al momento del impacto, una Honda Tornado, modelo muy popular en Argentina por su potencia y versatilidad.
Se trata del mismo vehículo que el joven había mostrado en un video publicado en su cuenta de Instagram el 20 de octubre de 2024, donde se lo veía andando con entusiasmo por las calles de su barrio.
Aquel video, compartido cuando ya se encontraba fuera de la casa más famosa del país, mostraba al joven en diferentes ángulos y tomas hechas con un dron en dónde graficaba su destreza en las calles. Un detalle no menor, a pesar de conducir a baja velocidad y en un barrio cerrado, el joven utilizaba un casco, elemento que le salvó las vida en el accidente
Un accidente inesperado
La noche del viernes 12 de septiembre de 2025, Thiago circulaba por la Ruta 7 cuando, según testigos, impactó contra un automóvil que estaba girando hacia una calle lateral. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.
En la operación de emergencia, los médicos debieron extirparle el bazo, y también se le detectaron lesiones en el tórax, los pulmones y otros órganos internos. La familia y su entorno confirmaron que llevaba casco, lo que habría evitado daños mayores en la cabeza.
