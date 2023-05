La inesperada visita que recibió Alejandro Sanz durante su estadía en Córdoba

El popular cantante español Alejandro Sanz vivió un insólito encuentro en su habitación de hotel en Córdoba, donde se presenta con su show "Sanz en Vivo" este lunes en la Plaza de la Música.

Un murciélago se coló en su cuarto, y el artista no dudó en compartir la experiencia con sus seguidores en Twitter.

En una serie de tuits, Sanz relató lo sucedido: "Tengo un murciélago dentro de mi habitación. La primera vez en mi vida que me pasa. Yo creo que nos caemos bien, pero tenemos diferentes horarios de dormir".

Luego, en tono humorístico, agregó: "Me reenamoré, pero no es el momento, ché! Me pidió si podía cantar mañana ''los dos cogidos de la mano'' lo eché al pedo. Naaa".

El músico también aprovechó la ocasión para expresar su amor por Argentina: "Todo una excusa para deciros que feliz estoy de estar en esta Argenta bella que me la banco de tonto… así me pongo bobito cuando os veo. Os quiero, vamos por esta gira insensata y loca por este país seductor y canchero, ¡viva Argentina, carajo… a dar hasta lo que no tengo!".

Finalmente, cerró sus tuits con una divertida referencia al murciélago: "Pero el Batman es real. Bueno y lo de la felicidad… no confundamos. Buenas noches, a ver si puedo colgarme del techo y dormir!".

El músico lleva adelanta la gira "Sanz en Vivo", que además de Córdoba también lo trae a Rosario y Buenos Aires.

