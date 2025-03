La inédita anécdota de Mirtha Legrand con su anillo de Racing

Mirtha Legrand sorprendió a sus seguidores el sábado por la noche al narrar un evento inédito relacionado con su apreciado anillo de Racing, que había sido dado por perdido tras un robo en su hogar.

En su habitual programa, la célebre conductora compartió la velada con figuras como Betiana Blum, Daniel Aráoz, Martín “Campi” Campilongo, Juana Molina y Nito Artaza. Fue en este espacio donde Mirtha, con su característico dramatismo, relató el momento en que recuperó la alhaja que creía perdida.

“Sabes que estaba pensando, mirá, tengo el anillito de Racing. Bueno, que sepan que lo recobré. Yo creí que lo había perdido”, reveló Mirtha, llenando de intriga a los presentes. A continuación, relató la anécdota: “A mí me robaron todas mis alhajas. Y pensé que me habían llevado el anillo también con el estuche. Y el otro día viene Juanita a casa y estamos en mi dormitorio conversando, y me dice: 'Abu, ¿el anillo de Racing no te lo pones más?'. Le dije: 'No, querida, me lo robaron'. Y Elvira, mi asistente, dice: 'No, señora, yo lo tengo guardado en un estuche'”.

La revelación provocó risas entre los asistentes, y Mirtha, de manera cómica, concluyó: “Ahora me engordó el dedo y me cuesta ponérmelo”.