La gravísima y nueva denuncia de Wanda Nara a Icardi: “Rata, pagate la obra social de las nenas”

El culebrón nacional - turco, no ficticio, denominado como “Wandagate” hizo una nueva entrega, el escenario es “la casa de los sueños” por la que Mauro Icardi y Wanda Nara se pelearon a capa y espada y, en esta oportunidad, el territorio ganado por el futbolista podría quedar embargado, si no paga la cuota de la obra social de sus hijas de 8 y 10 años.

En ésta instancia, Nara se volvió un nuevo foco de conflicto, mientras Icardi pasó de ser “un padre que se desgarra por sus hijas”, a uno que permite que se les corte la atención médica privada. Así que la mediática no dejó pasar la oportunidad y lo acusa de incumplir sus responsabilidades como padre.

Tras varios idas y vueltas, habrían intimado al deportista con el fin de que vuelva a habilitar el débito automático. En caso de que el delantero se niegue, la siguiente instancia implicaría avanzar con el embargo por este conflicto. A esto se suma la deuda de alimentos que llegaría a la misma instancia en caso de la falta de respuesta del delantero.

Asimismo, la conductora tuvo varios cruces en redes sociales y luego los eliminó. Ante el texto “Rata, pagate la obra social”, la “Bad Bitch” refutó: “Reina, obvio pago todo yo. Mi prioridad sí son mis hijos. Obvio que no esperan los tiempos de quien no cumple para comer, ni para nada”.

En otro intercambio, Wanda apuntó: “Para mi no necesito nada, trabajé siempre hasta cuando lo tenía prohibido. El derecho es más moral y desde el amor. Está claro que mis hijas no esperan una obra social, ni nada de nadie, porque me tienen a mi”.

“En la división todos nos quedamos en partes iguales con dinero y todos ‘podemos’, sin embargo, tenemos la obligación de los alimentos y gastos de las hijas en común. Algunos eligen sobornar y gastar el dinero de alimentos de menores en comprar amor, compañía y personas. Yo en mejorar la calidad de vida de ellos. Los mios”, continuó.

“Mientras yo viva, me pueden cortar hasta el aire que respiro, pero a mis hijos jamás les faltará nada”, siguió Wanda para, más tarde, dejar el único posteo que no eliminó: “La justicia se está ocupando. Pero, mientras tanto, hace 10 meses me ocupo sola de todo”.