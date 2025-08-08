La Granja de Zenón presentó una experiencia adaptada para que todos disfruten
Se realizó el pasado domingo, en el Teatro Astral. "La Granja de Zenón: héroes en acción" fue una función distendida que ofreció un espacio inclusivo para disfrutar del teatro en familia.
08/08/2025 | 08:01Redacción Cadena 3
FOTO: La Granja de Zenón y su "función distendida" para que todos disfruten.
FOTO: La Granja de Zenón y su "función distendida" para que todos disfruten.
FOTO: La Granja de Zenón y su "función distendida" para que todos disfruten.
FOTO: La Granja de Zenón y su "función distendida" para que todos disfruten.
FOTO: La Granja de Zenón y su "función distendida" para que todos disfruten.
FOTO: La Granja de Zenón y su "función distendida" para que todos disfruten.
Este domingo 3 de agosto a las 14, el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639, CABA) se llenó de música, color y diversión con La Granja de Zenón: Héroes en Acción, una obra pensada para niños de 0 a 6 años y sus familias.
Esta función especial, organizada por Apto para Todo Público (ATP), fue una función distendida, diseñada para que personas con discapacidad, neurodivergentes o con desafíos sensoriales disfruten del espectáculo con mayor comodidad.
Qué es una función distendida
En estas funciones, las luces de la sala permanecen encendidas tenuemente, los sonidos son más suaves y se permite moverse, entrar y salir libremente. Además, en este caso, hubo un espacio de bajos estímulos en el hall del teatro con sillones cómodos y acompañamiento de personal capacitado. Los asistentes pudieron traer elementos de regulación, como auriculares o juguetes sensoriales, para sentirse más a gusto.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
La obra, de 77 minutos sin intervalos, transportó al público a la granja de Zenón, donde un problema amenaza el lugar: el árbol mágico está perdiendo su color. Junto a personajes como Bartolito, Lola, Pinto, Pata y los sobrinos de Zenón, María y Tito, los niños disfrutaron de canciones, bailes y una historia llena de humor. Un equipo de superhéroes, liderado por SuperTito y la Gallina Maravilla, se enfrentó a las traviesas comadrejas y al lobo Beto, quien apareció con su característico “Auuuu”.
Pero no hubo de qué preocuparse: todo es parte de la diversión. El espectáculo incluyó pantallas con animaciones, luces de colores y momentos interactivos donde los personajes invitaron al público a participar. Para garantizar una experiencia inclusiva, se recomendó el aplauso silencioso (levantar los brazos y agitar las manos) al final de la función.
Información práctica
El Teatro Astral cuenta con ingreso accesible para personas con movilidad reducida y usuarios de sillas de ruedas. El equipo de ATP, identificable por uniformes negros y credenciales, estuvo disponible para acompañar a los asistentes desde su llegada.
La Granja de Zenón: Héroes en Acción no solo es un espectáculo lleno de música y risas, sino también una oportunidad para compartir una aventura teatral inclusiva.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevó a cabo? Una función de La Granja de Zenón: Héroes en Acción en el Teatro Astral.
¿Quién organizó la función? La función fue organizada por Apto para Todo Público (ATP).
¿Cuándo se realizó la función? El evento tuvo lugar el domingo 3 de agosto a las 14.
¿Dónde se llevó a cabo? En el Teatro Astral, ubicado en Av. Corrientes 1639, CABA.
¿Cómo se adaptó la función? La función fue distendida, con luces tenues, sonidos suaves y un espacio de bajos estímulos.
¿Por qué es importante esta función? Es una oportunidad para que personas con discapacidad y neurodivergentes disfruten de un espectáculo inclusivo.