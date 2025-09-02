La ex de Fede Bal apuntó contra Evelyn Botto: "Siempre lo persiguió"

La relación entre Evelyn Botto y Federico Bal tomó por sorpresa a más de uno, pero no para Sofía Aldrey, ex pareja del hijo de Carmen Barbieri. En declaraciones con LAM, la influencer dijo que la actriz siempre “estuvo detrás” de Bal cuando era su pareja.

Tras los numerosos rumores que vinculan a Bal y Botto, Santiago Riva Roy se comunicó con Sofía Aldrey para obtener su palabra sobre la situación y sorprendió al confesar que para ella, no era ninguna novedad.

“Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo. De hecho, una vez él, me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’. Así que esto viene...”, reveló.

“¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río de Janeiro. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”, recordó.

Si bien, de haber ocurrido una infidelidad, responsabiliza a quien era entonces su pareja, también opinó que ella “jamás estaría con alguien que está en pareja: No se me cruza por la cabeza”.

A lo que Santiago Riva Roy comparó a la conductora de Olga con la China Suárez: “Así que Evelyn es Tatiana, mirá vos”.

“Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”, reconoció.