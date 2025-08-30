La estrategia de Telefe para intentar levantar el alicaído Rating de La Voz Argentina

FOTO: Nico Occhiato y los jurados protagonizan la versión más aburrida en la historia de La Voz y el público lo sabe.

El certamen de canto, La Voz Argentina, viene de dos emisiones sin alcanzar los dos dígitos en la planilla de kantar Ibope Media. De hecho este jueves y viernes concretó sus dos peores mediciones de esta temporada 2025, apenas superó los nueve puntos, y no llegó a promediar los dos dígitos que exigen las autoridades del canal de las pelotas.

Con todo este panorama negativo, y teniendo en cuenta que es un programa que ya está grabado por lo que no tiene mucho poder de reacción, Telefe decidió poner una “antesala” con el detrás de escena para calentar la pantalla.

Desde el lunes 1 de septiembre, según informó el sitio especializado Foro Medios, por la pantalla del canal de Martínez se podrá ver a las 21:30 La Previa de la Voz y a su término la gala de La Voz.