La drástica decisión de Patricia Sosa tras su avistaje con seres de otros planos

FOTO: Patricia Sosa contó cuál es la razón extrasensorial por la cual dejó de comer carne

Patricia Sosa acudió como invitada a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini, por El Trece, y recordó un episodio que vivió hace 25 años en Córdoba.

"¿Es cierto que sos vegetariana porque te dijeron que perdías capacidades telepáticas?", preguntó el conductor, y la cantante respondió con una historia que vivió en la zona de Los Terrones, en Córdoba.

“Tuve un avistaje muy grande, vamos a llamarlo de naves. En realidad son luces, no es corpóreo, pero fue muy grande. Es como si te dijera que 20 autos te prenden los focos todos juntos y empiezan a tener interacción”, comenzó a relatar.

"Fui para eso. Ya había visto y conseguí la dirección una ‘contactada solitaria’. Hay muchos en el mundo que tienen la tarea de contactarte con las luces. Son seres de otro plano, no de otro planeta", explicó.

"Cuando nos íbamos a las 4 de la mañana, estábamos arriba en la montaña y la bruma me tapaba. Pensé ‘que se encienda algo porque nos vamos a caer’, porque había un precipicio. De repente una nave se posó ahí en la punta del camino y nos iluminó hasta la salida", reveló.

Entonces una señora le habló y le dio un mensaje relacionado a la carne: “Se dio vuelta y me dijo, ‘pensaste algo, ¿no?’. Sí, pensé que por favor algo se ilumine. Y me dijo que debería dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía”.

Desde ese día, Patricia Sosa ya no comió más carne: "No pude comer. No puedo comer la carne, no. Me gusta, voy a los asados y es lindo. Digo, bueno, ¿a ver? Y no puedo".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/