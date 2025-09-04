En vivo

Espectáculos

La despedida de Wanda Nara y Mauro Icardi a Giorgio Armani: se recortaron de la misma foto

El Wandagate no perdona y hasta el icónico diseñador quedó en la disputa: no sólo usaron la misma imagen cortada, sino también citaron la misma frase.

04/09/2025 | 16:32Redacción Cadena 3

FOTO: La despedida de Wanda Nara y Mauro Icardi a Giorgio Armani: se recortaron de la misma foto

Wanda Nara y Mauro Icardi parecieron estar conectado por el hilo rojo de las redes sociales, difícil saber si lo hicieron a propósito, pero en esta ocasión, la circunstancia no ameritaba a uno de los capítulos del culebrón, ya que terminaron por coincidir con la despedida del icónico diseñador Giorgio Armani.

El delantero del Galatasaray y la conductora dejaron su último adiós al artista de la moda en sus redes sociales, pero ambos usaron la misma fotografía, sólo que como Armani estaba en el medio, cada uno cortó a su ex pareja y compartió el resto de la postal.

Como si no fuera suficiente con la postal de la Fashion Week de Milán de 2018, tanto el deportista como la presentadora citaron frases similares del diseñador para recordarlo: Mientras Icardi eligió “Elegance is not attracting attention, but remaining in the memory -La elegancia no consiste en atraer la atención, sino en permanecer en la memoria-”.

Wanda, por su parte, seleccionó una fotografía del diseñador junto al texto: “L’eleganza non é farsi notare, ma farsi ricordare -La elegancia no consiste en hacerse notar, sino en hacerse recordar-”.

Si bien, Icardi también publicó un video del mismo evento donde conoció al artista y no fue necesario recortar a Nara esta vez, es del momento previo a la captura de la imágen y la mediática se encontraba también allí.

Lectura rápida

¿Quiénes se despidieron de Giorgio Armani?
Wanda Nara y Mauro Icardi ofrecieron sus despedidas en redes sociales.

¿Qué imagen usaron?
Ambos usaron una imagen de Giorgio Armani de la Fashion Week de Milán de 2018.

¿Qué hicieron con la imagen?
Cortaron la foto para eliminar a su ex pareja que estaba en el medio.

¿Qué frases citaron?
Icardi eligió “La elegancia no consiste en atraer la atención”, y Wanda utilizó “La elegancia no consiste en hacerse notar”.

¿Qué más publicó Icardi?
Un video del evento donde conoció a Armani, sin necesidad de recortar a Nara.

[Fuente: Noticias Argentinas]

