La confesión hot de María Becerra: “¿Por qué te pensás que tengo tan buen sexo?

La artista habló sobre el uso de esposas en su vida íntima. Reveló un dato privado con su pareja J. Rei y causó furor en las redes sociales.

10/09/2025 | 19:05Redacción Cadena 3

FOTO: La inesperada confesión hot de María Becerra: “¿Por qué te pensás que tengo tan buen sexo?

María Becerra se volvió viral en las últimas horas al revelar un dato privado sobre su vida sexual con su pareja J. Rei. En un video grabado en el backstage de la serie de Netflix, En el barro, la cantante habló sin filtros sobre el uso de "esposas".

En el video que circuló en redes sociales, publicado por la cuenta oficial de la serie de Sebastián Ortega, quien estaba detrás de cámara, mostró a la cantante con esposas.

“¿Qué se siente estar esposada?”, preguntó.

“No es la primera vez que estoy esposada, querido”, lanzó la artista.

“¿Ah, no?”, consultó la persona que filmaba el video, pensando que la cantante se refería a que tuvo problemas con la Justicia en el pasado.

Sin embargo, María asombró a todos con su insólita confesión previo a estallar en una carcajada: “¿Por qué te pensás que tengo tan buen sexo?”.

Lectura rápida

¿Qué reveló María Becerra? Habló sobre su vida sexual y el uso de esposas. ¿Con quién comparte su intimidad? Su pareja es J. Rei. ¿Dónde se grabó el video? En el backstage de la serie de Netflix En el barro. ¿Quién grabó el video? La cuenta oficial de la serie, bajo la dirección de Sebastián Ortega. ¿Cuál fue la reacción de la artista? Asombró a todos con su confesión y rió al recordarlo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

