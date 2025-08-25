En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

La China Suárez se reencontrará con sus hijos en Turquía

Los niños viajaron con su abuela y su niñera.

25/08/2025 | 11:45Redacción Cadena 3

FOTO: La China Suárez espera la llegada de sus hijos en Turquía

Eugenia “la China” Suárez se quedó a vivir en Turquía para acompañar la carrera futbolística de Mauro Icardi, a pesar de que le costó mucho resolver sus diferencias con su ex, Benjamín Vicuña, para llevarse a sus hijos e instalarse con los menores allí.

Sin embargo, la actriz consiguió que sus tres hijos viajen a Turquía y se escolaricen allí. En septiembre comenzarán las clases y Rufina, su hija con Nicolás Cabré, está inscripta en el colegio internacional al que iban las hijas de Icardi antes de que Wanda Nara decidiera mudarse a la Argentina.

Magnolia y Amancio Vicuña seguirán con sus clases mediante un sistema online para no perder vínculo con su escuela en Argentina, como pretendía su padre.

Los tres menores viajaron con su niñera y con su abuela, Marcela Riveiro, la madre de la China Suárez. Las mujeres ayudarán con la adaptación de los chicos a una cultura muy diferente a la de Argentina.

En los últimos días, Eugenia se mostró visitando lugares típicos de Turquía, para conocer un poco más de esa cultura que ya está adoptando y que espera convertir en su hogar por varios años, ya que Mauro Icardi volvería a firmar contrato con el Galatasaray por dos años más.

Lectura rápida

¿Quién se reencontrará en Turquía? Eugenia “la China” Suárez se reencontrará con sus hijos.

¿Dónde están los hijos de la China Suárez? Los niños viajaron a Turquía con su abuela y su niñera.

¿Cuándo comenzarán las clases los hijos en Turquía? En septiembre comenzarán las clases en un colegio internacional.

¿Qué modalidad seguirán Magnolia y Amancio? Clases online para no perder vínculo con su escuela en Argentina.

¿Quiénes ayudan a la adaptación de los niños? Su niñera y su abuela ayudan con la adaptación a la cultura turca.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho