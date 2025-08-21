La China Suárez reafirma sus planes a futuro con Mauro Icardi tras rumores

FOTO: La China Suárez no da el brazo a torcer sobre sus planes a futuro con Mauro Icardi

La actriz Eugenia “La China” Suárez no dio el brazo a torcer sobre sus planes a futuro con Mauro Icardi, tras afrontar el rumor de embarazo instaurado por Wanda Nara, quien sostuvo que el padre de sus hijas la llamó para contarle la feliz noticia.

Sólo horas atrás, la periodista Paula Varela señaló que el entorno de Suárez negó cualquier posibilidad de gestación en la pareja, sin embargo, ahora fue la misma “Ex Casi Ángeles” quien se pronunció al respecto con el presidente de APTRA, Luis Ventura.

“No sólo que no estoy embarazada, sino que no está en nuestro plan inmediato”, señaló la intérprete y desestimó las palabras de Nara. Es que la conductora de Masterchef había indicado que Icardi le “contó la noticia que todos esperamos”.

Durante su regreso a Argentina, la mediática había indicado sobre el futbolista: “Me dijo que está intentando ser feliz. No creo que sea feliz una persona que está sin sus hijos, es todo fingido, actuado y parte de un plan. No me lo creo y nadie lo cree. A mis hijas nadie les comunicó nada, si no las llamaron para el día del niño, tampoco les van a comunicar eso, no sé si será verdad, tal vez me mintieron”.