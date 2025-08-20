La China Suárez comparte su experiencia de vida en Estambul junto a Mauro Icardi
La actriz se mostró sorprendida por su nueva vida en Turquía, a donde se mudó para estar con Mauro Icardi. A través de sus redes sociales, compartió su entusiasmo por la cultura y la belleza del lugar.
20/08/2025 | 11:34Redacción Cadena 3
FOTO: La nueva vida de la China Suárez con Mauro Icardi en Turquía
Eugenia "La China" Suárez se mudó a Estambul para estar junto a Mauro Icardi, mientras él se desempeña como jugador del Galatasaray.
Si bien se les complicó con sus hijos a la hora de acordar la mudanza con los padres de los niños, ella está encantada con su nueva vida en Turquía y así lo expresó en sus redes sociales.
“Mi día llegando a su fin. Mauro entrena, yo aprovecho con mis amigos para seguir perdiéndome por las calles de Estambul”, comenzó a escribir en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de la ciudad.
“Me enloquece esta ciudad, sus paisajes, su cultura, su gente. No me va a alcanzar la vida para conocer todo lo que me queda”, expresó la China.
Este posteo lo hizo antes de tener un problema en un shopping, donde se pudo ver a Mauro Icardi muy enojado y golpeando a un fan, mientras ella gritaba con sus dos hijos menores de los brazos.
[Fuente: Noticias Argentinas]