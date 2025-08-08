La ausencia de Ángel de Brito en LAM y una respuesta que dejó a todos mudos
En su lugar, Nazarena Vélez se hizo cargo de la conducción del ciclo.
08/08/2025 | 07:56Redacción Cadena 3
FOTO: La ausencia de Ángel de Brito en LAM y una respuesta que dejó a todos mudos
Para sorpresa de los fanáticos de LAM, en la emisión de este jueves pasado, Ángel de Brito brilló por su ausencia en la conducción de su ciclo, y Nazarena Vélez tomó las riendas del programa. A través de sus redes sociales, el conductor le dedicó un mensaje a la mediática.
Sin brindar muchos detalles, De Brito comentó sobre su ausencia: “Hoy en tomé el día de @bondi_liveok y @elejercitodelam. Esta noche Nazarena conduce #LAM”.
