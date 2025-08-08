En vivo

Espectáculos

La ausencia de Ángel de Brito en LAM y una respuesta que dejó a todos mudos

En su lugar, Nazarena Vélez se hizo cargo de la conducción del ciclo.

08/08/2025 | 07:56Redacción Cadena 3

FOTO: La ausencia de Ángel de Brito en LAM y una respuesta que dejó a todos mudos

Para sorpresa de los fanáticos de LAM, en la emisión de este jueves pasado, Ángel de Brito brilló por su ausencia en la conducción de su ciclo, y Nazarena Vélez tomó las riendas del programa. A través de sus redes sociales, el conductor le dedicó un mensaje a la mediática.

Sin brindar muchos detalles, De Brito comentó sobre su ausencia: “Hoy en tomé el día de @bondi_liveok y @elejercitodelam. Esta noche Nazarena conduce #LAM”.

X de A N G E L
X de América TV

Horas antes, el periodista de espectáculos había realizado un “preguntas y respuestas” en su cuenta de Instagram y sorprendió al dejar en claro que no considera que “haya LAM para rato”. Si bien no aclaró si se refería al fin del ciclo o una pausa temporal, su contundente respuesta fue suficiente para consternar a su fiel audiencia.

La ausencia de Ángel de Brito en LAM y una respuesta que dejó a todos mudos

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en LAM?
La ausencia de Ángel de Brito en la conducción del ciclo sorprendió a los fanáticos, y Nazarena Vélez tomó su lugar.

¿Quién condujo en su lugar?
Nazarena Vélez se hizo cargo de la conducción de LAM en la emisión pasada.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre su ausencia?
De Brito mencionó en redes que tomó el día libre, pero no ofreció más detalles.

¿Qué sorprendió a la audiencia?
El periodista expresó que no considera que “haya LAM para rato”, dejando consternados a sus seguidores.

¿Cuándo se llevó a cabo el programa?
Este episodio de LAM ocurrió el jueves pasado, y fue conducido por Nazarena Vélez.

[Fuente: Noticias Argentinas]

