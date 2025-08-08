La ausencia de Ángel de Brito en LAM y una respuesta que dejó a todos mudos

Horas antes, el periodista de espectáculos había realizado un “preguntas y respuestas” en su cuenta de Instagram y sorprendió al dejar en claro que no considera que “haya LAM para rato” . Si bien no aclaró si se refería al fin del ciclo o una pausa temporal, su contundente respuesta fue suficiente para consternar a su fiel audiencia.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en LAM?

La ausencia de Ángel de Brito en la conducción del ciclo sorprendió a los fanáticos, y Nazarena Vélez tomó su lugar.

¿Quién condujo en su lugar?

Nazarena Vélez se hizo cargo de la conducción de LAM en la emisión pasada.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre su ausencia?

De Brito mencionó en redes que tomó el día libre, pero no ofreció más detalles.

¿Qué sorprendió a la audiencia?

El periodista expresó que no considera que “haya LAM para rato”, dejando consternados a sus seguidores.

¿Cuándo se llevó a cabo el programa?

Este episodio de LAM ocurrió el jueves pasado, y fue conducido por Nazarena Vélez.