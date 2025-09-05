En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Tigre vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

L-Gante ya no es deudor alimentario, pero ahora podría ser embargado por otra deuda

El músico de cumbia 420 no abonó los honorarios al ex abogado de Tamara Báez y ahora podría quedar inhibido a salir del país.

05/09/2025 | 19:07Redacción Cadena 3

FOTO: L-Gante ya no es deudor alimentario, pero ahora podría ser embargado por otra deuda

El músico Elián Valenzuela, más conocido como “L-Gante”, homologó el acuerdo de la cuota alimenticia de su hija, con su ex mujer Tamara Báez, será quitado del Registro de Deudores Alimentarios, pero podría quedar embargado por una nueva deuda.

El atraso económico no es reciente, pero la notificación sí. Es que Elián parece haber salido de un conflicto, cuando lo alcanza otro problema económico: Juan Pablo Merlo, el ex abogado de Báez, reclama una suma millonaria.

Si bien el acuerdo homologado se realizó con el nuevo representante legal de la influencer, Pablo Cuellarz, la joven fue acompañada en la justicia durante años por Merlo, quien solicitaba un monto económico mayor para la menor que tienen en común.

Así, Valenzuela fue notificado para que pague los honorarios por el juicio ganado en 2022, de lo contrario, nuevamente, no podrá salir del país y será embargado. Monto fijo, intereses y penalidades por lo que debe una suma millonaria en pesos.

Lectura rápida

¿Qué acordó L-Gante? Homologó el acuerdo de cuota alimenticia de su hija con su ex mujer.

¿Quién reclama una deuda? El ex abogado de Tamara Báez, Juan Pablo Merlo, reclama honorarios.

¿Por qué podría quedar embargado? No pagó los honorarios al abogado y podría ser inhibido para salir del país.

¿Con quién hizo el acuerdo? Con su nuevo abogado, Pablo Cuellarz.

¿Cuándo ganó el juicio? En 2022, que llevó a la reclamación de pagos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho