FOTO: L-Gante ya no es deudor alimentario, pero ahora podría ser embargado por otra deuda

El músico Elián Valenzuela, más conocido como “L-Gante”, homologó el acuerdo de la cuota alimenticia de su hija, con su ex mujer Tamara Báez, será quitado del Registro de Deudores Alimentarios, pero podría quedar embargado por una nueva deuda.

El atraso económico no es reciente, pero la notificación sí. Es que Elián parece haber salido de un conflicto, cuando lo alcanza otro problema económico: Juan Pablo Merlo, el ex abogado de Báez, reclama una suma millonaria.

Si bien el acuerdo homologado se realizó con el nuevo representante legal de la influencer, Pablo Cuellarz, la joven fue acompañada en la justicia durante años por Merlo, quien solicitaba un monto económico mayor para la menor que tienen en común.

Así, Valenzuela fue notificado para que pague los honorarios por el juicio ganado en 2022, de lo contrario, nuevamente, no podrá salir del país y será embargado. Monto fijo, intereses y penalidades por lo que debe una suma millonaria en pesos.