L-Gante se disculpa con Mariana Fabbiani tras dejarla esperando en América TV

L-Gante sorprendió a Mariana Fabbiani con un gran ramo de flores en un intento por disculparse tras dejarla plantada en su programa de América TV. La conductora había expresado su enojo durante la emisión anterior, mencionando que el artista podría haber avisado que no asistiría.

Al ingresar al estudio, L-Gante fue recibido con una mezcla de emoción y reproche. "No lo puedo creer, había que enojarse para que vinieras", comentó Fabbiani, mientras sonaba de fondo la famosa canción "Perdóname" de Camilo Sesto.

La conductora hizo saber que ya había perdonado al cantante, aunque no dejó pasar la oportunidad de señalar: "Estaba enojada, fuiste a todos lados y no venías acá". A su vez, el intérprete admitió que existió una falta de comunicación, aclarando que no estaba al tanto de la invitación para su participación en el programa.

Después de varios días de tensión por la ausencia de L-Gante, Fabbiani compartió su tristeza en el programa, mencionando que había escuchado sus canciones para tenerlas frescas en la memoria. "Decepción mía que L-Gante nunca se despertó el día de hoy", lamentó la conductora, quien se enteró de que el cantante estaba ocupado en un ensayo.

No satisfecha con la respuesta de su ausencia, insistió en que L-Gante debería haber avisado el día anterior que no asistiría al programa, recordándole que todos lo estaban esperando. A pesar de los malentendidos, la situación ahora parece haber quedado en el pasado con el gesto de disculpa del cantante.