L-Gante enfrenta nueva ejecución de honorarios: embargaron una limusina y un Mercedes Benz

L-Gante tuvo nuevamente problemas con la Justicia luego de ser denunciado por el abogado Leonardo Sigal, quien fue una de las personas que impulsó su detención. Según aseguró el abogado, el músico condujo sus lujosos vehículos sin la licencia habilitante y ahora deberá afrontar la ejecución de honorarios fijada por la Justicia.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el letrado contó: "Estamos haciendo la ejecución de honorarios que nos fijó el tribunal con las costas, y atrás de eso va a venir el daño y perjuicio de mi cliente, Torres, que fue privado de la libertad por L-Gante".

Además, detalló sobre las cosas que el músico habría perdido a manos de la Justicia: "Ya le embargaron una limusina y un Mercedes Benz. Vamos a pedir la inhibición de bienes y cobraremos eso. Este es un adelanto que te estoy dando".

El abogado denunció el mal accionar del cantante: "Elián Valenzuela maneja autos sin licencia de conducir porque se la suspendieron". Y reflexionó: "Juega siempre con los límites y el riesgo es que, el día que atropelle a alguien, lo detenga la policía. Ahí sí va a ir preso, porque se trata de un incumplimiento de la regla de conducta".