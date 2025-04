L-Gante, el artista de cumbia RKT, planea retomar sus estudios y explorar nuevas carreras

L-Gante, el conocido ícono de la cumbia RKT, ha expresado sus intenciones de enfocarse en su futuro educativo. En una reciente conversación con Julio Leiva, el intérprete compartió su deseo de terminar la secundaria y avanzar hacia la universidad. La noticia surge en un contexto donde el escándalo mediático relacionado con su vida privada ha quedado en segundo plano.

Durante la entrevista, L-Gante reveló: “Tendría que iniciar en estos momentos, estos días, esta semana. A fin del año pasado, lo tenía muy en claro y remarcaba eso. Primero que nada, tengo que terminar la escuela, tener el secundario completo”. Estas declaraciones han causado revuelo entre sus seguidores, quienes lo conocen principalmente por su música y su relación con la famosa mediática Wanda Nara.

El artista también mostró interés en ampliar sus horizontes profesionales, manifestando que le gustaría estudiar derecho y explorar otras carreras, así como aprender nuevos idiomas. Al ser preguntado sobre sus aspiraciones legales, mencionó: “Me gustaría tener la capacidad de la profesión. Quizás, ejercer en algún momento. Pero, con adquirir el conocimiento y saber, es suficiente”. Estas palabras reflejan su deseo de crecimiento personal y profesional más allá de la música.

Por otra parte, L-Gante aclaró rumores sobre su relación con Wanda Nara. “No me gusta mucho que hablen de eso todos los días. Con Wanda se generó un vínculo en donde no tenemos peleas. Quizás estoy todos los días con ella durante dos semanas o no aparezco durante una semana. Ahí es cuando los medios dicen que desaparecí”, explicó. Estas declaraciones resaltan el compromiso del cantante con su pareja mientras navega por su carrera y nuevos desafíos educativos.