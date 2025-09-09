En vivo

Ecuador vs. Argentina

Argentina

Ecuador vs. Argentina

Rosario

Mauri Palacios

Celeste Pereyra

Espectáculos

L-Gante contó toda la verdad sobre los likes a Evangelina Ánderson y la propuesta de casamiento a Wanda Nara

El músico sorprendió con sus declaraciones sobre la prima segunda de su ex novia y señaló a los comentarios respecto a su “rendimiento en la cama”.

09/09/2025 | 16:26Redacción Cadena 3

FOTO: L-Gante contó toda la verdad sobre los likes a Evangelina Ánderson y la propuesta de casamiento a Wanda Nara

El músico de cumbia 420 Elián “L-Gante” Valenzuela volvió a quedar en medio del foco mediático tras haber “likeado” a la reconocida modelo, Evangelina Ánderson, por lo que, no sólo aclaró los tantos, sino que además se refirió a los trascendidos sobre su “rendimiento en la cama”.

“Uno, cuando da ‘like’, es porque algo le gusta”, explicó Valenzuela al tiempo que consideró a la modelo como y negó estar al tanto de que Ánderson es prima segunda de la conductora de MasterCheff ya que el ex marido de la actriz, Martín Demichelis, y Andrés Nara, comparten un apellido en común.

Asimismo, Valenzuela no dejó pasar las habladurías sobre varias propuestas de casamiento durante su relación con la “Bad Bitch”: “Se habló, pero no hubo ninguna propuesta de nada. Sólo una, pero fue de una forma que no logró convencer”.

Trascendidos recientes indicaron que Nara habría sostenido que el intérprete no “rendía” durante las relaciones sexuales: “No me detengo en eso, lo ví, pero no me atrae para enfocarme en eso. Es algo que lo dijo alguien al final de algo”

En otro orden de cosas, el músico reveló que el vínculo con la madre de su hija, Tamara Báez, se basa en la “comunicación” e indicó: “Arreglamos la cuota alimentaria y ya se hará el efecto del primer pago de este mes”.

Lectura rápida

¿Quién es L-Gante? Es el músico de cumbia 420 Elián “L-Gante” Valenzuela.

¿A quién le dio like? A la modelo Evangelina Ánderson.

¿Qué dijo sobre las propuestas de casamiento? Afirmó que se habló de varias, pero solo hubo una propuesta que no lo convenció.

¿Qué comentó sobre su rendimiento sexual? Respondió que no se enfocó en eso y que lo mencionó alguien.

¿Cuál es su relación con Tamara Báez? Dijo que se basa en la comunicación y que arreglaron la cuota alimentaria.

[Fuente: Noticias Argentinas]

