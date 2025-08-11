L-Gante confirma su reconciliación con Tamara Báez: los detalles

En medio de los rumores de una reconciliación, L-Gante confirmó la noticia más esperada: retomó su relación con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica.

En diálogo con Florencia de la V, para Los profesionales de siempre, el músico aclaró cuál es su situación actual con la influencer y en que relación quedó con Wanda Nara, con quien salió durante el fin de semana.

“¿Volviste con Tamara?”, le consultó la conductora. “Sí”, respondió él.

Y especificó: “En el mejor de todos, estamos bien. Lo primero es la familia”.

“¿Y con Wanda siguen siendo amigos?”, le preguntó Estefi Berardi. Fue allí cuando el músico remarcó que aún mantiene como amiga a la empresaria: “Y sí, tendrá que seguir así”.

Y sumó: “Pero, ¿vos sabés lo que me costó también es volver a encontrarme con Tamara? Poder hablar y todo eso fue un montón.”

Ante su declaración, L-Gante explicó como fue reencontrarse con quien en algún momento mantuvo una guerra judicial por la cuota alimentaria de la hija que comparten.

“Se ve que ella estaba en conflicto con su pareja y yo había hablado que tenía que buscar a Jamaica al jardín. Y, bueno, no me contestaba y yo ya estaba llegando al jardín y no me contestaba. Entonces llego, mi mamá pregunta por Jamaica para retirarla y resulta que no había ido”, comentó.

“Entonces me acerco y le caigo a la casa a Tamara y me atienden pensando que era el hermano y era yo. Colé ahí un par de minutos y me fui con Jamaica. Después hablamos y está todo bien”, cerró.