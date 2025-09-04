Kim Kardashian cuestionó las tareas escolares y generó un debate internacional
La celebrity opinó sobre las actividades de los niños. Aseguró que no está de acuerdo con que tengan tareas escolares tras ocho horas de clases.
04/09/2025 | 14:04Redacción Cadena 3
FOTO: Kim Kardashian cuestionó las tareas escolares y generó un debate internacional
Kim Kardashian fue al livestream “Mafiathon 3” con Kai Cenat, y emitió una opinión que generó un debate a nivel internacional. La celebrity aseguró que no está de acuerdo con que los niños tengan que hacer tareas escolares.
La influencer y empresaria es madre de cuatro hijos y espera que después de ocho horas de colegio, los niños deben hacer deportes o disfrutar de tener tiempo libre para compartir con su familia o sus amigos.
“No creo en las tareas. Pero voy a decir por qué. Los niños están en la escuela ocho horas al día”, comenzó a explicar Kardashian.
“Necesitan también... practicar deportes, tener una vida, pasar tiempo con la familia. Creo que las tareas deberían quedar para la escuela”, aseguró la empresaria, de 44 años, que es madre de cuatro hijos junto con el controversial rapero Kanye West. Tienen a North, de 12 años, Saint de 9, Chicago de 7 y Psalm de 6.
Lectura rápida
¿Qué opinó Kim Kardashian sobre las tareas escolares? Afirmó que no cree en la necesidad de que los niños realicen tareas después de estar ocho horas en la escuela.
¿Dónde hizo su declaración? En el livestream “Mafiathon 3” junto a Kai Cenat.
¿Cuántos hijos tiene Kim Kardashian? Tiene cuatro hijos: North (12), Saint (9), Chicago (7) y Psal (6).
¿Por qué considera que no deben tener tarea? Argumentó que los niños necesitan tiempo para practicar deportes y disfrutar de la vida familiar.
¿Qué edad tiene Kim Kardashian? La empresaria tiene 44 años.
[Fuente: Noticias Argentinas]