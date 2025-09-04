Kim Kardashian cuestionó las tareas escolares y generó un debate internacional

Kim Kardashian fue al livestream “Mafiathon 3” con Kai Cenat, y emitió una opinión que generó un debate a nivel internacional. La celebrity aseguró que no está de acuerdo con que los niños tengan que hacer tareas escolares.

La influencer y empresaria es madre de cuatro hijos y espera que después de ocho horas de colegio, los niños deben hacer deportes o disfrutar de tener tiempo libre para compartir con su familia o sus amigos.

“No creo en las tareas. Pero voy a decir por qué. Los niños están en la escuela ocho horas al día”, comenzó a explicar Kardashian.

“Necesitan también... practicar deportes, tener una vida, pasar tiempo con la familia. Creo que las tareas deberían quedar para la escuela”, aseguró la empresaria, de 44 años, que es madre de cuatro hijos junto con el controversial rapero Kanye West. Tienen a North, de 12 años, Saint de 9, Chicago de 7 y Psalm de 6.